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Uñas con estrellas: 10 maneras de llevar este manicure que arrasará todo el año

Si estás buscando un diseño de uñas que sea bonito, versátil y con un toque mágico, lo acabas de encontrar.

Abril 07, 2026 • 
Karen Luna
¿Adiós a las uñas de gel Las press on nails conquistan como la alternativa segura para lucir unas uñas perfectas.png

Dile "¡hola!” a la nueva alternativa para lucir uñas.

Instagram @thecolornook

Si hay una tendencia que está brillando (literal) en 2026, es la de las uñas con estrellas. Este diseño no solo es bonito, también tiene ese toque mágico que transforma cualquier look en algo especial y lo mejor; se adapta a todos los estilos, desde los más minimalistas hasta los más atrevidos.

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Por qué las uñas con estrellas son tendencia en 2026

El regreso de los diseños con estrellas no es casualidad. Este año, las tendencias apuestan por detalles pequeños pero llamativos, como micro dibujos y acabados brillantes que elevan cualquier diseño.

10 maneras de llevar uñas con estrellas este año

Aquí van las ideas más bonitas (y fáciles de adaptar a tu estilo):

1. Minimalistas con estrellas pequeñas

Sobre base nude o transparente, con estrellitas en dorado o plateado.

2. Estilo “clean girl” con toque brillante

Uñas cortas, base lechosa y una sola estrella en cada mano.

3. Con glitter y efecto galaxia

Perfectas si te gusta algo más llamativo, con fondo oscuro y estrellas brillantes.

4. French con estrellas

La clásica punta francesa, pero con pequeñas estrellas en lugar de la línea blanca.

5. En tonos pastel

Rosas, lilas o azules con estrellas blancas o plateadas: ideal para primavera.

6. Diseño celestial

Combina estrellas con lunas o constelaciones para un efecto místico.

7. Estrellas en relieve (3D)

Para un look más trendy, con aplicaciones que aportan textura.

8. Base de color vibrante

Fucsia, azul eléctrico o verde con estrellas contrastantes para un look divertido.

9. Efecto cromado con estrellas

El acabado metálico sigue fuerte y combinado con estrellas se ve futurista.

10. Uñas transparentes con estrellas flotantes

Una de las más virales: base clara con estrellas dispersas que parecen “flotar”.

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Aunque este diseño puede ser muy creativo, la clave está en no saturarlo, especialmente este 2026 en el que la tendencia apunta a detalles delicados sobre bases limpias. Así que si quieres lograr ese efecto “wow” sin exagerar, apuesta por uñas con estrellas.

uñas manicure
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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