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Realeza

¿Qué hace Kate Middleton después de acostar a sus hijos? El príncipe William lo revela todo

Aunque sus días están llenos de compromisos oficiales, eventos o apariciones públicas, las noches de Kate Middleton son mucho más tranquilas y personales de lo que parece.

Mayo 22, 2026 • 
Karen Luna
kate middleton y el príncipe william

¿Qué hace Kate Middleton después de acostar a sus hijos? El príncipe William lo revela todo

Getty Images

Aunque la vida de Kate Middleton y William parece sacada de una película, la realidad es que sus noches en casa son mucho más normales —y tiernas— de lo que muchos imaginan. Recientemente, William compartió algunos detalles sobre la rutina nocturna de Kate después de que sus hijos se van a dormir, y honestamente, internet está obsesionado.

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Durante una entrevista reciente, el príncipe habló sobre el compromiso de Kate con sus proyectos enfocados en la infancia temprana y confesó que muchas noches la princesa pasa horas leyendo documentos, investigando y trabajando desde su habitación. Según William, ella suele quedarse revisando información y preparando ideas relacionadas con su iniciativa del Royal Foundation Centre for Early Childhood.

Sí, incluso después de un día lleno de actividades reales y maternidad, Kate Middleton sigue enfocada en una de las causas que más le apasionan.

Kate Middleton tiene una rutina nocturna muy distinta a la que imaginábamos

La confesión del príncipe William dejó claro que Kate no termina el día simplemente viendo series o descansando. De hecho, él mismo contó que muchas veces ella continúa trabajando e investigando por las noches porque realmente disfruta involucrarse a fondo en los proyectos que apoya.

Esto cobra todavía más sentido después de su reciente viaje en solitario a Italia, donde visitó centros educativos inspirados en el método Reggio Emilia, uno de los enfoques pedagógicos que más llaman su atención. William aseguró sentirse muy orgulloso de verla tan entusiasmada y comprometida con esta etapa profesional y personal.

Pero eso no es todo. Distintos reportes sobre la vida privada de los príncipes de Gales también aseguran que, una vez que George, Charlotte y Louis se duermen, la pareja intenta encontrar pequeños momentos para relajarse juntos. Algunas fuentes cercanas incluso han contado que William suele prepararle un gin-tonic a Kate para cerrar el día tranquilos en casa.

La vida familiar de Kate y William sigue siendo prioridad

Algo que siempre ha diferenciado a Kate Middleton y al príncipe William es el esfuerzo que hacen por mantener una rutina familiar lo más normal posible para sus hijos. Ambos han hablado varias veces sobre la importancia de respetar horarios, cenas familiares y momentos cotidianos en casa.

Aunque viven bajo la mirada constante del mundo, estos pequeños detalles muestran una faceta mucho más cercana de la futura reina británica: una mamá involucrada, apasionada por su trabajo y que, al final del día, también disfruta de los momentos simples junto a su familia.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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