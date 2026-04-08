La princesa Charlotte lleva el color de uñas que será el favorito de la primavera y verano

Si hay algo que hemos aprendido de la realeza (aunque no lo digan explícitamente) es que los detalles pequeños pueden marcar tendencia. Esta vez, quien lo confirma es princesa Charlotte, que con un gesto tan simple como llevar uñas rosas, logró poner en el radar el color más bonito de la temporada.

El rosa que rompe las reglas (pero con elegancia)

La princesa Charlotte llamó la atención no solo por su look, sino por sus uñas cortas, perfectamente cuidadas y en un tono rosa. Aunque durante años, el protocolo real apostaba por tonos casi imperceptibles, como los nude, la princesa eligió un rosa más vibrante, demostrando que dentro de la realeza hay espacio para reinterpretar las reglas.

Si pensabas que la realeza siempre jugaba a lo seguro, este detalle te va a sorprender, pues la princesa Charlotte eligió un tono de uñas que nos ha enamorado. Getty Images

Uñas cortas: la tendencia más fuerte de 2026

No es casualidad que este estilo esté en auge y es que las uñas cortas han regresado con fuerza, dejando atrás los diseños largos y excesivos para dar paso a un look más natural, práctico y elegante.

Además, los tonos rosados (desde los más suaves hasta los ligeramente más intensos) dominan las tendencias de primavera y verano, especialmente dentro de estilos como las “princess nails”, que combinan minimalismo con un toque femenino y luminoso.

Aunque la princesa Charlotte aún es muy joven, su estilo ya empieza a influir (y mucho) en el mundo de la moda. Su elección de uñas demuestra que las nuevas generaciones están apostando por una estética más relajada, pero igual de cuidada.