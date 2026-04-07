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Realeza

¿Qué pasó con Sophie de Edimburgo? El motivo por el que no asistió al evento de Pascua

La misa de Pascua de la realeza británica siempre deja imágenes memorables… pero este año hubo una ausencia que no pasó desapercibida.

Abril 07, 2026 • 
Karen Luna
Sophie Wessex recuerda el parto que casi le cuesta la vida así fue el nacimiento de Lady Louise Windsor.png

¿Qué pasó con Sophie de Edimburgo? El motivo por el que no asistió al evento de Pascua

Getty Images

La ausencia de Sophie de Edimburgo en uno de los eventos más importantes de la realeza británica no pasó desapercibida. La tradicional misa de Pascua reunió a gran parte de la familia real en Windsor, pero ella simplemente no apareció… y claro, las preguntas no tardaron en llegar.

Una ausencia de último momento que sorprendió

Todo indicaba que Sophie asistiría junto a su esposo, el príncipe Eduardo, como parte de los miembros activos de la familia real. Sin embargo, su ausencia fue confirmada prácticamente a última hora.

De acuerdo con reportes recientes, la duquesa decidió no asistir porque se encontraba indispuesta de salud, lo que la llevó a cancelar su presencia en el evento.

Aunque no se ha detallado exactamente qué tipo de malestar tuvo, distintas fuentes coinciden en que se trató de algo leve, pero suficiente para mantenerse en casa y priorizar su recuperación.

No fue la única ausencia en la familia

Otro detalle que llamó la atención es que su hija, Lady Louise, tampoco estuvo presente. En este caso, la razón es mucho más clara: se encuentra enfocada en sus estudios universitarios en St Andrews.

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La misa de Pascua de la realeza británica siempre deja imágenes memorables… pero este año hubo una ausencia que no pasó desapercibida: la de Sophie de Edimburgo.

Getty Images

Mientras tanto, el príncipe Eduardo sí acudió al servicio acompañado de su hijo, manteniendo la representación familiar en un evento que sigue siendo clave dentro del calendario real.

Una agenda intensa en las últimas semanas

Más allá de este episodio puntual, hay un contexto importante. Sophie de Edimburgo ha mantenido una agenda bastante activa en los últimos meses, con viajes oficiales y compromisos internacionales.

De hecho, recientemente participó en eventos relacionados con causas sociales y reuniones internacionales, lo que podría haber influido en su estado físico previo al evento.

Además, esta no es la primera vez en 2026 que se ausenta de actos relevantes, ya que también faltó a otras citas importantes del calendario real, lo que ha alimentado aún más la conversación mediática.

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¡Por ahora, no! Todo apunta a que se trata de una situación puntual relacionada con su salud y no de algo grave. No hay comunicados oficiales que indiquen un problema mayor, y su historial reciente muestra que sigue activa dentro de sus funciones como miembro de la realeza.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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