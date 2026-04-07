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Realeza

¿Reconciliación o solo amistad? El vínculo actual entre Andrés Mountbatten-Windsor y Sarah Ferguson

¿Se quieren, se apoyan o simplemente no han sabido soltarse? La relación entre el príncipe Andrew y Sarah Ferguson ha sido durante años un misterio.

Abril 07, 2026 • 
Karen Luna
La razón del divorcio de Sarah Ferguson y el príncipe Andrés

¿Reconciliación o solo amistad? El vínculo actual entre Andrés Mountbatten-Windsor y Sarah Ferguson

Getty Images

Durante años, la relación entre Andrew Mountbatten-Windsor y Sarah Ferguson ha sido una de las más comentadas dentro de la realeza británica. Aunque se divorciaron en 1996, siempre presumieron ser “el mejor exmatrimonio del mundo”. Pero en 2026, la historia parece haber cambiado… y no precisamente para acercarlos más.

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De exes inseparables a una relación bajo presión

Durante décadas, Andrew y Sarah mantuvieron una conexión poco común: vivían juntos, compartían momentos familiares y se apoyaban públicamente. Incluso después del divorcio, su dinámica era más cercana que la de muchas parejas casadas.

Sin embargo, este vínculo ha atravesado una transformación importante en los últimos meses. Diversos reportes coinciden en que la crisis que rodea a ambos —especialmente por su relación pasada con Jeffrey Epstein— ha impactado directamente su cercanía.

Hoy, ya no viven juntos y sus caminos parecen más separados que nunca.

Escándalos que cambiaron todo

El punto de quiebre no fue solo uno, sino una acumulación de situaciones. Por un lado, Andrew enfrenta problemas legales y fue apartado completamente de la vida pública real.

Por otro, Sarah también ha visto afectada su imagen, perdiendo vínculos con organizaciones y manteniéndose alejada del foco mediático.

El príncipe Andrés y Sarah Ferguson pierden otros dos títulos reales

El príncipe Andrés y Sarah Ferguson pierden otros dos títulos reales

Getty Images

¿Amor, amistad o solo historia compartida?

Aunque no hay señales de una reconciliación romántica, tampoco se puede hablar de una ruptura total. La realidad parece situarse en un punto medio: una relación que pasó de ser extraordinariamente cercana a una conexión más distante, marcada por las circunstancias.

Sarah, de hecho, ha sido durante mucho tiempo una de las mayores defensoras de Andrew, manteniéndose a su lado incluso en momentos complicados. Pero ahora, todo indica que cada uno está enfrentando sus propios retos por separado.

Lo que antes era casi una historia moderna de amor después del divorcio, hoy es una relación mucho más discreta y compleja, ya no comparten la misma vida ni el mismo nivel de cercanía, su dinámica parece haberse enfriado.

Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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