Ni tacones clásicos ni sneakers: los zapatos animal print que Carolina Herrera convierte en obsesión 2026

Si creías que los tacones negros de siempre o los tenis básicos seguirían dominando el street style, tengo noticias porque 2026 viene con un giro inesperado (y bastante chic). ¡Sí, todo apunta a que Carolina Herrera tiene mucho que ver con esto!

Los zapatos animal print están viviendo su momento más fuerte en años… pero con una vibra mucho más elegante, pulida y cero exagerada.

El regreso del animal print, pero versión sofisticada

El estampado animal no es nuevo, pero este año regresa completamente renovado, en las pasarelas de 2026, incluyendo las propuestas de la casa Carolina Herrera, el leopardo vuelve como símbolo de elegancia atemporal, lejos de lo estridente y más cerca de lo clásico.

De hecho, esta tendencia tiene raíces en los años 80, una década que la firma ha reinterpretado con una estética moderna, donde el dramatismo se equilibra con cortes limpios y refinados.

Este 2026, el animal print deja de ser arriesgado para convertirse en sinónimo de elegancia, especialmente cuando lo vemos reinterpretado por Carolina Herrera. Getty Images

Ni básicos ni deportivos: el nuevo protagonista del look

Mientras los tacones clásicos siguen siendo elegantes y los sneakers cómodos, los zapatos con estampado están ganando terreno como el punto medio perfecto porque son versátiles, pero tienen personalidad.

Desde stilettos hasta bailarinas o mules, este diseño logra transformar un outfit básico en uno memorable sin esfuerzo.Si algo ha dejado claro Carolina Herrera a lo largo de los años es que el estilo no necesita ser complicado y este 2026 nos confirma que los zapatos animal print son esa pieza que mezcla sofisticación con sensualidad en partes iguales.

