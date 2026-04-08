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Ni bob ni clavicut: corte de pelo nube, el look antiedad que todas las celebs están usando

Si buscas un cambio de look que se vea moderno pero sin esfuerzo, el corte nube puede ser justo lo que necesitas.

Abril 07, 2026 • 
Karen Luna
Cortes de pelo en tendencia para Navidad

Ni bob ni clavicut: corte de pelo nube, el look antiedad que todas las celebs están usando

Getty Images

Si últimamente sientes que todos los cortes se ven iguales, tranquila: hay uno nuevo que está cambiando el juego. Se llama corte de pelo nube y sí, ya se está convirtiendo en el favorito de quienes buscan un look fresco, ligero y con efecto rejuvenecedor sin esfuerzo.

El corte nube: volumen suave y movimiento natural

A diferencia del clásico bob o del clavicut, el corte nube no busca líneas perfectas. Todo lo contrario. Su esencia está en crear movimiento, capas ligeras y una textura que se vea natural, casi como si el pelo flotara.

Este estilo (también conocido como cloud cut) apuesta por una silueta más libre, donde las capas se integran de forma sutil para dar volumen sin rigidez. Es justo esa falta de estructura lo que lo hace tan especial, porque se adapta fácilmente a diferentes tipos de rostro y estilos personales.

Por qué es el corte antiedad que todas están pidiendo

Aquí viene la razón por la que tantas celebs ya lo aman. El corte nube tiene un efecto visual muy favorecedor: suaviza las facciones y aporta frescura al rostro.

Al evitar el peso en las puntas y añadir volumen en la parte superior, el resultado es un look más ligero que no endurece las expresiones y eso, aunque suene simple, hace una gran diferencia. También ayuda a que el pelo se vea con más vida, algo clave cuando buscas un estilo que no solo se vea bonito, sino también actual.

Cómo llevar el corte nube sin complicarte

Lo mejor de este corte es que no necesitas demasiado para que funcione. De hecho, mientras más natural se vea, mejor.

Puedes llevarlo con ondas suaves, para un acabado relajado, o liso pero con volumen en la raíz si prefieres algo más pulido. También combina perfecto con flequillo tipo cortina, que ayuda a enmarcar el rostro sin hacerlo ver rígido.

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El corte nube llega justo en el momento en el que muchas buscan salir de lo típico. Es moderno, favorecedor y fácil de adaptar a cualquier estilo de vida. Así que no, no es el bob ni el clavicut… pero tiene todo para convertirse en el corte más pedido del año.

corte de cabello
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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