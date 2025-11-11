Revelan el nombre de las primeras damas de honor de Taylor Swift

El pasado mes de agosto, Taylor Swift y Travis Kelce dieron a conocer la noticia de su compromiso, el jugador de la NFL preparó el momento romántico con flores, donde la cantante al fin le dio el sí.

Desde entonces, las especulaciones sobre cómo y dónde será la boda de Taylor y Travis no han dejado de salir a la luz, y recientemente se dio a conocer que la cantante de ‘Opalite’, ya ha comenzado a formar su grupo de damas de honor.

¿Quiénes son las damas de honor de Taylor Swift?

De acuerdo con el medio The Sun, Taylor ya habría comenzado a formar su cortejo nupcial, y dos de sus grandes amigas ya han sido confirmadas como sus damas de honor, la modelo Gigi Hadid, y su mejor amiga, Selena Gomez.

El medio asegura que Taylor invitó a Gigi a cenar en el popular restaurante Zeron Bond en Manhattan, para pedirle formalmente que fuera su dama de honor, una petición que la modelo no esperaba, pero que aceptó con gusto: “Gigi estaba encantada”.

Gigi Hadid será dama de honor de Taylor Swift XNY/Star Max/GC Images

En cuanto a Selena Gomez, el medio informó que Taylor quiere que Selena sea su dama de honor principal:

“Taylor quiere comenzar el proceso de la boda de esta manera, formando su grupo de damas de honor e involucrando a todos en los preparativos, las celebraciones y la planificación. Quiere que sea divertido e inolvidable para todos, con fiestas, viajes y tiempo juntos antes del gran día”.

Selena Gomez será dama de honor de Taylor Swift Christopher Polk/TAS18/Getty Images

¿Cómo van los preparativos de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

Se dice que Taylor quiere que Selena le ayude con cada detalle de la planificación de su boda, ya que la actriz acaba de contraer matrimonio con el productor Benny Blanco, y quiere aprovechar su experiencia.

Por otra parte, los fans tienen la teoría de que Taylor está recurriendo a todas sus amigas para crear la boda de sus sueños, pues se la ha visto en cenas con su amiga Ashley Avignone, y con la cantante Sabrina Carpenter.

Hasta el momento, no se han revelado más detalles de la boda; sin embargo, se cree que podría ocurrir el próximo año, y se podría celebrar en Rhode Island, en la famosa mansión de Taylor.

