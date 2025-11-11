Corona de adviento: ¿qué significa y cuáles son las fechas para encender las velas?

El Adviento marca el comienzo oficial de la temporada navideña y es el momento perfecto para prepararnos espiritualmente para la llegada de la Navidad, y uno de sus símbolos más emblemáticos es la corona de Adviento, que va más allá de una función decorativa pues revela un profundo y bello significado espiritual.
El calendario de la corona de Adviento, nos invita a reflexionar, a tener esperanza y fortalecer los lazos familiares, para preparar nuestro corazón para recibir la luz del amor y la paz.
Te podría interesar: El poder de las velas navideñas: qué energía atrae cada color y cómo usarlas para cumplir tus deseos
¿Qué significa la corona de Adviento?
La corona de Adviento es un elemento navideño con forma circular, representa el amor eterno de Dios y la vida eterna, y cada uno de los elementos que la compone, esconde un significado especial.
Tradicionalmente está elaborada de ramas verdes, que son el símbolo de la esperanza y la vida, se decora con cuatro velas, una por cada domingo de Adviento, y algunas personas suelen añadir una vela blanca al centro que se enciende la noche del 24 de diciembre, que representa el nacimiento de Jesús.
Calendario de Adviento: ¿cuándo se deben prender las velas de la corona y qué significan?
Este 2025, el Adviento comienza el domingo 30 de noviembre y termina el martes 24 de diciembre, justo antes de la misa de Nochebuena. Estas son las fechas para encender las velas:
Domingo 30 de noviembre: se enciende la primera vela morada como símbolo de la esperanza.
Domingo 7 de diciembre: se enciende la segunda vela morada, que representa la fe.
Domingo 14 de diciembre: se enciende la vela rosada como símbolo de alegría, representa al Domingo Gaudete.
Domingo 21 de diciembre: se enciende la última vela morada, que simboliza la paz.
Te podría interesar: Los 6 colores más poderosos para decorar tu árbol de Navidad según el Feng Shui
La corona de Adviento representa una tradición que une a la familia y nos recuerda el verdadero significado de la Navidad, que es abrir nuestro corazón para recibir amor y paz.