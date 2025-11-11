Suscríbete
¿De qué murió Sally Kirkland? Esto se sabe del deceso de la actriz

La modelo y actriz, Sally Kirkland, famosa por su participación en ‘Los Ángeles de Charlie’, ha fallecido a los 84 años en un hospicio de Palm Springs.

November 11, 2025 • 
Melisa Velázquez
Sally Kirkland muere a los 84 años

Sally Kirkland muere a los 84 años

Getty Images

Este martes 11 de noviembre se dio a conocer la noticia de la lamentable muerte de la actriz Sally Kirkland a los 84 años de edad, luego de haber sido ingresada en un centro de cuidados paliativos después de que le diagnosticaran demencia y sufrir múltiples lesiones.

La noticia la dio a conocer su representante a través del portal TMZ, revelando que la actriz, famosa por su participación en ‘Los Ángeles de Charlie’, había fallecido esta mañana.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Sally Kirkland?

De acuerdo con el medio Us Weekly, sus amigos crearon una cuenta de GoFundMe este otoño para su atención médica, luego de que se fracturó cuatro huesos del cuello, la muñeca derecha y la cadera izquierda.

Durante su recuperación, también contrajo infecciones que requirieron hospitalización y rehabilitación.

Sally ha sido mucho más que una amiga”, decía un mensaje publicado en TMZ. “Ha sido una figura materna, ofreciendo ánimo, sabiduría y amor cuando más se necesitaba. Para quienes conocen personalmente a Sally, ha sido una fuente inagotable de generosidad, bondad y un espíritu inquebrantable”.

En el comunicado también reflexionan sobre la vida solitaria que vivió la actriz a lo largo de los años, y cómo afrontó esta difícil etapa en la completa soledad, solo con la ayuda de algunos amigos cercanos.

Y aunque ha significado tanto para muchos a su alrededor, nunca ha tenido el privilegio de una pareja o hijos en quienes apoyarse en los momentos difíciles. Siempre ha priorizado estar para los demás, entregando todo a su arte, su iglesia, sus amigos y su comunidad”.

¿Quién fue Sally Kirkland?

Kirkland estudió en el Actors Studio con Lee Strasberg antes de trabajar como modelo, incluyendo posados para Andy Warhol en la década de 1960, y más tarde se dedicó a la actuación con papeles en The 13 Most Beautiful Women, The Sting, Bruce Almighty, Tom in America, JFK y Anna, película por la que fue nominada al Óscar como actriz protagonista en 1988.

En aquel entonces, era un poco esnob respecto a la actuación. Empecé cuando tenía 10 años y a los 17 ya estaba en Broadway”, reflexionó Kirkland durante una entrevista con el Malibu Times en 2006.

Kirkland se sentía orgullosa de su trabajo y añadió: “Soy afortunada. He hecho muchas películas y casi mil horas de televisión. Muchos de mis sueños se han hecho realidad”.

Sally Kirkland
Melisa Velázquez
