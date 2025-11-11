Suscríbete

Sally Kirkland

Sally Kirkland muere a los 84 años
Entretenimiento
¿De qué murió Sally Kirkland? Esto se sabe del deceso de la actriz
La modelo y actriz, Sally Kirkland, famosa por su participación en ‘Los Ángeles de Charlie’, ha fallecido a los 84 años en un hospicio de Palm Springs.
November 11, 2025
 · 
Melisa Velázquez