Rejuvenece sin esfuerzo: 5 cortes de pelo midi que las mujeres de 50 aman para verse frescas y joviales

El corte midi está teniendo un auge muy fuerte en salones de belleza y hay una razón: es el largo perfecto para rejuvenecer sin esfuerzo. No es tan corto como para endurecer rasgos ni tan largo como para verse pesado o cansado; es la longitud ideal a la clavícula, que favorece a casi todas las texturas de pelo.

A partir de los 50, nuestra fibra capilar suele sufrir cambios: pierde densidad, textura, adelgazamiento, incluso pierde un poco de brillo natural y, en algunos casos, comienza a notarse la caída. Un corte de pelo midi bien diseñado ayuda a compensar visualmente todos estos problemas, creando la sensación de grosor gracias a la estructura del corte, al mismo tiempo que eleva la línea del pómulo, creando una silueta facial más armónica.

Estos son los cinco cortes de pelo que más se estarán pidiendo en los salones este invierno y Navidad 2025.

Corte midi recto

Este corte se basa en una sola línea y apuesta por dejar unas puntas sanas sin ningún tipo de degrafilado. Gracias a que puede tener una apariencia un poco densa visualmente, creará el efecto de engrosamiento en el pelo. Es perfecto para mujeres con textura fina porque se ven más sólidas y puede ser un gran compañero de coloraciones luminosas como rubios cálidos, vainilla o mantequilla para rejuvenecer más el rostro.

Corte midi con capas largas

Las capas en este corte son muy sutiles, y se llevan únicamente para dar movimiento al pelo. Es ideal para aquellas mujeres que tienen una textura ondulada ligera, pues este corte permite que sus ondas tengan movimiento mientras existe control sobre el volumen, evitando así la sensación de “casco”.

Corte midi francés

La magia de este corte radica en el estilizado. Se peina con cepillo redondo y las puntas quedan ligeramente hacia adentro. ¿Por qué es un aliado para el rejuvenecimiento? Porque la línea visual trae el rostro hacia adelante, suavizando los laterales. Este truco estiliza el cuello y la línea de la mandíbula. Una de las celebridades que ha apostado en los últimos días por él es Selena Gómez, pero en su versión bob.

Corte midi clavicut

Este corte llega exactamente a la clavícula y es la mejor opción si tu melena es larga y buscas rejuvenecer sin cortar demasiado. Este estilo da presencia y luz en la parte central del cuerpo del pelo y va perfectamente con técnicas de coloración como babylights o mechas balayage sutiles en tonos caramelo.

Corte midi con fleco cortina

Para las mujeres que buscan suavizar su frente y al mismo tiempo disimular algunos signos de la edad, este corte es la elección correcta. El fleco cortina abre la mirada, resta años y da un acabado romántico lujoso a nuestra apariencia. Además, es un estilo sumamente versátil, pues te permite recogerlo, peinarlo lateral o simplemente llevarlo con un partido al centro.

Los cortes midi no son solo una tendencia pasajera para esta Navidad 2025 e invierno; han llegado para quedarse como una herramienta real para recuperar luz en el rostro y hacernos sentir más modernas sin perder elegancia. Recuerda que la estructura de este corte consiste en unas puntas definidas; por lo tanto, la recomendación es que trates de lucirlas siempre saludables para que el corte ayude a resaltar tu belleza.