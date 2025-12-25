¡Abundancia todo el año! 5 rituales con lentejas que debes poner en práctica este 31 de diciembre

La noche del 31 de diciembre no solo es un momento de celebración y gratitud, porque tiene un aura única que ninguna otra fecha posee. También es el momento en el que, entre el brindis, el aroma de la cena y el ambiente familiar, nos permitimos soñar con lo que vendrá. Para quienes valoramos las tradiciones que han pasado de generación en generación, las lentejas no son solo un ingrediente en nuestra despensa, sino un recordatorio de prosperidad y el bienestar que deseamos para nuestro hogar.

Recurrir al uso de este alimento para rituales de abundancia es una tradición que nos hace conectar con nuestras abuelas y madres, quienes siempre tenían un gesto de fe, compartiendo el conocimiento de las propiedades mágicas de estas semillas.

En la antigua Roma, la práctica de llevar legumbres como símbolo de esperanza de que estas se transformarían en oro ha evolucionado hasta la actualidad, invitándonos a seguir rituales con lentejas con la misma intención de llamar a la prosperidad.

Permite que la abundancia todo el año acompañe tu hogar con estas sencillas ideas que te harán conectar con la energía y magia de la temporada para tener un año donde la abundancia y la estabilidad económica lleguen a nuestras vidas.

Las lentejas son un gran amuleto para atraer la prosperidad a tu hogar. Canva

Ritual de lentejas en las manos

Este es, quizá, el ritual más directo y potente por su carga simbólica. Al sonar la primera campanada, toma un puño de lentejas en tus manos y déjalas caer sobre tu cabeza o bien, mantenlas firmemente en las palmas, mientras visualizas los objetivos que deseas alcanzar el año que recién comienza.

Después, recoge las lentejas para guardarlas en una pequeña bolsa de seda o un costalito color dorado o rojo, el cual deberá permanecer en tu cartera durante los primeros días de enero. Esto sirve como un recordatorio constante de que la abundancia está, literalmente, en nuestras manos.

Centro de mesa de prosperidad

La decoración de la mesa de Año Nuevo es una declaración de intenciones. Para atraer la fortuna de manera elegante, puedes crear un centro de mesa que combine estética y magia. En un recipiente de cristal transparente, coloca una base de lentejas secas, y sobre ellas velas de color amarillo o miel, rodeadas de algunas varas de canela y hojas de laurel.

Encender estas velas durante la cena permite que el elemento fuego active la energía de la semilla. Mientras que el laurel simboliza el éxito, la canela purifica el ambiente y abre la puerta a la abundancia. Al finalizar la noche, puedes esparcir algunas de estas lentejas en la entrada de tu hogar para asegurar que la buena fortuna encuentra siempre la puerta abierta hacia tu familia.

Ritual de las lentejas como festín

Si no deseas “lanzar” o utilizar lentejas crudas como ritual, podrías incorporarlas en el menú de la cena navideña. En un homenaje a la cocina y gastronomía italiana, un delicioso platillo con estas legumbres es el “Cotechino con lenticchie”. Consumir una porción de estas semillas justo después de medianoche asegura que el alimento y la riqueza nunca falten en la mesa familiar.

Existe otro factor mágico en esta opción: el acto de compartir este plato con nuestros seres queridos refuerza la intención de la abundancia, pues esta siempre crecerá cuando se comparte.

Puedes preparar la lentejas en un exquisito platillo para compartir. Pexels

Ritual de lentejas en los bolsillos

Si lo que buscas es un ritual discreto y completamente personal, colocar un puñito de lentejas en los bolsillos de las prendas que lucirás durante la última noche del año es la mejor opción. Este ritual, de forma similar al del costalito, simboliza la disponibilidad de recursos en todo momento del año.

Es importante que, mientras echas las lentejas a tus bolsillos, repitas mentalmente una afirmación de apertura al merecimiento. Al ser un amuleto que llevas sobre el cuerpo, se genera una sinergia entre tu energía personal y el símbolo de riqueza, permitiendo que la confianza en el futuro te acompañe desde el primer minuto del 1 de enero.

Ritual del frasco de los deseos

Este ritual es ideal para quienes, como nosotras, somos fanáticas de Marie Kondo y disfrutamos de la planificación y el orden. Toma un frasco limpio y llénalo por capas: una capa de lentejas, una de arroz y una de monedas de distinta denominación. Entre las capas introduce pequeños papeles enrollados en donde escribas tus cinco deseos más importantes para el año entrante.

Coloca el frasco en un lugar elevado, en tu cocina o en tu espacio personal de trabajo. Las lentejas y el arroz representan la base alimenticia y financiera, mientras que las monedas magnetizan el flujo de efectivo. Es una forma estética y poderosa de mantener tus metas presentes, permitiendo que la energía de la abundancia nutra cada uno de tus proyectos durante los 365 días del año.

Los rituales de Año Nuevo con lentejas son mucho más que una costumbre; son una invitación a conectar con la gratitud y la esperanza. Al poner en práctica estas tradiciones, no solo honramos el legado de nuestros antepasados, sino que establecemos una intención clara de crecimiento y bienestar. Independientemente del ritual que elijas, lo más importante es realizarlo con fe y la certeza de que el 2026 llega cargado de infinitas oportunidades para brillar. Nosotras ya estamos listas para realizar estos rituales con lentejas, pues sabemos que la abundancia nos encontrará a todas.