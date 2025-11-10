Suscríbete
Ben Affleck busca reconquistar a Ana de Armas tras su ruptura con Tom Cruise: “Nunca ha dejado de pensar en ella”

Aseguran que Ben Affleck estaría considerando reavivar su romance con Ana de Armas, tras conocerse que la actriz puso fin a su relación con Tom Cruise.

November 10, 2025 • 
Melisa Velázquez
Ben Affleck está listo para reconquistar a Ana de Armas

Getty Images

Hace algunos meses que se dio a conocer la noticia de que Ana de Armas terminó su corta relación con Tom Cruise, y fuentes aseguran que el más feliz es su ex pareja, Ben Affleck, quien estaría interesado en reconquistarla.

Ana y Ben se conocieron en el 2019, cuando trabajaron juntos en la película ‘Deep Water’, y la química fue innegable, comenzaron rápidamente una relación, pero finalmente se separaron a principios del 2021, y el actor siente que hay cosas que resolver entre ellos.

Ben Affleck estaba celoso de la relación de Ana de Armas con Tom Cruise

De acuerdo con el medio Radar Online, Ben tenía intenciones de regresar con Ana cuando se divorcio de Jennife Lopez; sin embargo, sus planes se vieron truncados cuando se enteró de que la actriz cubana ya estaba saliendo con Tom Cruise.

Al principio, Ben no creía que fuera más que una amistad, pero ahora no tiene ninguna duda de que Ana está bajo el hechizo de Tom, y eso lo ha desanimado mucho y le ha hecho guardar resentimiento”.

El medio asegura que el actor se sentía profundamente arrepentido de haber terminado su relación: “Estaba en un mal momento de su vida cuando salieron, tomó algunas malas decisiones y todavía lamenta amargamente no haberle mostrado a Ana la mejor versión de sí mismo”.

Personas cercanas a Ben Affleck afirman que el actor nunca logró olvidar a Ana de Armas y que “después de que él y JLo se divorciaron, realmente esperaba volver a conectarse con ella. Pero ahora eso obviamente está descartado ya que ella está saliendo con Tom”.

BG004/Bauer-Griffin/GC Images

Con la noticia del break up de Ana y Tom, el actor ha vuelto a poner su atención en la actriz, asegurando que hay cosas que resolver entre ellos y sería una magnífica oportunidad para retomar su relación.

Ben nunca ha dejado de pensar en Ana”, declaró una fuente. “Cree que hay asuntos pendientes entre ellos y que todo terminó demasiado pronto. Ahora que ella está soltera, quiere ver si aún existe esa conexión”.

