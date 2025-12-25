Cortes de pelo rejuvenecedores para estrenar en invierno: 5 estilos que favorecen a todas después de los 40

Diciembre nos alcanzó y, con el Año Nuevo a unos días de nosotras, muchas queremos aprovechar la temporada para realizarnos un buen cambio de look. Y es que el corte de pelo puede ayudarnos a complementar (o cambiar) nuestro estilo por completo; por ello, para más de una, acudir al salón de belleza en estos días es el as bajo la manga no solo para llegar a las celebraciones decembrinas con una imagen nueva, sino porque existen cortes de pelo que son herramientas poderosas capaces de restar años y añadir frescura a nuestra apariencia.

Este invierno, las tendencias en cortes de pelo dan paso a las texturas y a los cortes estratégicos para enmarcar las facciones con suavidad.

Si tú, como nosotras, estabas buscando el pretexto perfecto para potenciar tu belleza y devolverle a tu melena el brillo y el movimiento que con la edad vamos perdiendo, es mejor que conozcas estos cortes rejuvenecedores que serán tendencia en invierno.

Shaggy bob

El shaggy bob se ha convertido en el favorito entre las mujeres que buscan un estilo desenfadado, pero sin comprometer la elegancia. Este corte, que se caracteriza por tener una base de capas al estilo shag, logra brindar un efecto voluminoso instantáneo que favorece especialmente a los rostros que buscan definición en la mandíbula.

Este corte es ideal para el invierno porque te permite usar prendas cálidas como cuellos altos y bufandas sin que el pelo pierda su forma. La recomendación es apostar por un estilo con capas superiores cortas para enmarcar el rostro y resaltar la mirada.

Corte clavicut

Si aún no estás lista para renunciar al largo de tu melena, este corte es la mejor opción. Como su nombre lo indica, este estilo termina exactamente a la altura de la clavícula, por lo que es el corte ideal para alargar visualmente el cuello y proporciona una caída fluida y desenfadada al pelo. A diferencia de las melenas extralargas, este corte no crea una sensación pesada; por esta razón es perfecto para melenas con poca densidad.

Una de sus grandes ventajas es su versatilidad, pues puede llevarse con un largo que te permita sujetarlo en peinados elegantes, y lucirlo corto para aquellas que aman algo que no requiera de tanto mantenimiento para que luzca saludable. Para evitar el efecto “casco”, la recomendación es llevarlo con un ligero degrafilado en las puntas.

Long pixie con flequillo

Este invierno, la versión larga y texturizada del pixie llega como la alternativa para un cambio notorio. El long pixie mantiene la nuca despejada, pero dejando longitud suficiente en la parte superior para un flequillo natural y degrafilado. Este corte ayuda a despejar el rostro y resaltar los pómulos de una manera única, logrando que las facciones se vean más finas.

El flequillo largo es el mejor aliado para enmarcar el rostro, pero también suavizar las facciones. Si estás buscando una opción que sea sencilla de estilizar, este corte te hará muy feliz.

Midi con capas

Para aquellas que prefieren una melena clásica, las capas pueden ser el must que tu pelo necesita para un cambio fresco y rejuvenecedor. Este corte de pelo se caracteriza por llegar a la altura de los hombros y cuenta con unas capas ligeras, sobre todo en la zona de las puntas, para restar peso en melenas esponjadas. Apostar por este corte es un gran acierto especfialmente si lo que estás buscando en estas fiestas es una melena equilibrada, que no endurezca ni le reste vitalidad a tu look, el corte midi es la opción que estás buscando. Este estilo es perfecto para llevar en ondas suaves, aunque también luce bien en melenas lacias.

Butterfly cut

El corte mariposa regresó para quedarse como un básico de estilo y no como una tendencia pasajera. Se caracteriza por llevar capas marcadas y cortas que enmarcan el rostro, imitando la forma de unas alas, combinadas con una base más larga. Algo que hace que este corte sea más rejuvenecedor es la forma en que levanta visualmente los rasgos, enfocando la atención en los pómulos y los ojos, por el movimiento y el volumen.

Este corte es una apuesta segura para la temporada de invierno porque permite lucir un pelo con mucho cuerpo que se lleva bien con cualquier outfit, incluso con abrigos robustos y abrigadores. Aunque es un corte favorecedor en casi todo tipo de texturas, las ondas naturales son las melenas que más resaltan su belleza.

Elegir un corte de pelo después de los 40 no tiene por qué ser un limitante para lucir frescas, rejuvenecidas y con mucho estilo en esta temporada. Estos cortes de pelo son las propuestas más favorecedoras para que este invierno lleves melenas con volumen, la longitud correcta y las capas necesarias para apostar por un look lleno de elegancia en esta temporada del año.