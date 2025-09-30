Ana de Armas sorprenden con el traje ideal para combinar con mocasines y llevar a la oficina este otoño

La Semana de la Moda en París se ha convertido en el escenario perfecto para disfrutar de todas las tendencias para lucir espectacular, dentro y fuera de las pasarelas, y las primeras en brillar, han sido las embajadoras de la maison Louis Vuitton.

Ana de Armas, fue una de las invitadas a la cena que organizó la maison en el restaurante Caviar Kaspia en París, previo a su desfile en el Museo de Louvre, donde la actriz lució el look perfecto para la oficina.

Te podría interesar: ¡Tom Cruise y Ana de Armas son novios! La pareja fue sorprendida en una romántica cita

El traje monocolor con mocasines que lució Ana de Armas en París

Para asistir a la importante cena, Ana optó por vestir un traje de dos piezas con chaqueta ligeramente oversize con doble abotonadura y pantalón recto tobillero, combinado con un top minimalista, y con la ausencia de accesorios, dejando claro que menos es más si buscas un look sobrio y elegante, pero dejando su larga melena suelta en suaves ondas.

La idea de elegir este traje monocolor, que es tendencia en otoño, también es acertada porque permite estilizar la figura, además de transmitir seguridad y sofisticación.

Ana de Armas causa furor con sus mocasines Louis Vuitton

Sin embargo, un detalle que marcó la diferencia en su look y que capturó las miradas, fueron sus mocasines, otro básico del otoño que no puede faltar en tu clóset. La actriz los llevó en color marrón con el monograma de Louis Vuitton en relieve y hebilla dorada.

Este calzado masculino que ha sido reinterpretado para la moda femenina, es el complemento ideal para modernizar por completo el traje monocolor de la actriz y darle un aire parisino y desenfadado.

Los mocasines se han consolidado como el calzado perfecto para sustituir a los zapatos de tacón y sandalias durante el otoño, pues además de ser cómodos y versátiles están cargados de estilo.

Ana de Armas ha consolidado con éxito este look monocolor y elegante, como el ideal para asistir a la oficina con mucho estilo, sin perder la comodidad.

