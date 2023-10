Este es el mejor secreto de Ana de Armas para lucir una piel hidratada y cabello radiante

Una de las actrices de Hollywood que más nos ha impactado con su talento y belleza es Ana de Armas, y a sus 35 años es considerada una de las artistas más consolidadas del cine. Pero ¿qué es lo que hace para mantener su piel hidratada y su cabello brillante? Te contamos sus mejores secretos para lograrlo.

Láser frío para la piel del rostro

En una transmisión desde su cuenta de Instagram, la protagonista de Blonde sorprendió a sus fans, al natural y sin maquillaje, para mostrar cuál era su rutina de cuidado. Ahí, la actriz usó el dispositivo LYMA y comenzó a aplicarlo sobre su cara. Este pequeño aparato utiliza un sistema de láser frío que ayuda a la piel a eliminar imperfecciones, además de que trae varios beneficios para el cutis y se puede usar en casa o donde sea.

El láser frío es uno de los secretos de belleza de Ana de Armas para una piel joven y radiante Instagram @ana_d_armas

De acuerdo con la fascialista María Casado, propietaria de la clínica Wellness Boutique Experience, este dispositivo ayuda a prevenir y reducir la aparición de arrugas, así como a unificar el tono de la piel y aumentar su luminosidad.

Crema para el contorno de ojos

En una alfombra roja de los Globos de Oro, la artista confesó que utilizaba la crema Revitalizing Supreme +, de la famosa firma de belleza Estée Lauder, para el contorno de ojos.

Asimismo, este tipo de cremas ayudan bastante a quienes tienen la mirada cansada y contribuye también a disminuir ojeras, lo cual vemos que sirve mucho, en el caso de Ana, para lucir esos penetrantes ojos verdes.

Cuidado del cabello al máximo

Ana de Armas también cuida bastante su cabello Instagram @ana_d_armas

Sin embargo, el rostro no es lo único a lo que la ex de Ben Affleck pone atención para estar bellísima en todo momento, pues también sabe que un cabello sano y brilloso es clave para obtener el mejor beauty look posible.

Por ello pone énfasis en el cuidado de su larga y sedosa cabellera y la deja en manos expertas que conocen bien cómo sacarle el mayor provecho a su melena. De hecho, la estilista de Ana de Armas, Jenny Cho, se asegura de hacerle un buen corte de pelo que haga lucir más su fino cabello, además usar productos adecuados para cuidarlo.

También, otro de los trucos que esta experta realiza para que la actriz tenga un cabello brilloso es aplicar una laca vegetal de la firma René Furterer, que contiene ingredientes como el extracto de jojoba y una fórmula que protege fibras capilares y evita la humedad.