5 tips para hacer que tu maquillaje se vea muy natural

Si hay algo que las mujeres buscamos en el día a día, es tratar de conseguir un maquillaje natural y casi imperceptible. Así que si no sabes cómo lograrlo, quédate leyendo que a continuación te damos sencillos tips y trucos para un make up que casi no se note.



Tener una buena rutina de skin care En los últimos años, las tendencias en belleza apuntan a que una rutina de cuidado de la piel es esencial para que el rostro se vea hidratado y con mucho glow . Si tu cutis está bastante seco, ten por seguro que el maquillaje hará que se note más esa resequedad en tu cara.

Usa una base brillante y aplica poco corrector Para que tu piel se vea con mucho glow, así como la de Jennifer Lopez, te recomendamos usar una base que tenga brillo. Hasta puedes ponerle un poco de tu highlighter a la base y aplicarla uniformemente en toda tu cara. También, es mejor usar poco corrector y solamente ponerlo en las partes donde realmente lo necesites, como debajo de los ojos o en imperfecciones.

Elige sombras en color nude o marrones claros para darle un acabado natural a tu look Drobotdean / Freepik