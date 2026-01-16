Suscríbete
Realeza

Máxima de Holanda deslumbra con el look formal que querrás copiarle en la Fundación Jarige Job

La reina acudió a un evento oficial con un atuendo refinado y sobrio con el que confirmó su maestría para elegir piezas icónicas en un mismo look.

Enero 15, 2026 • 
Lily Carmona
La falda midi con la que Máxima de Holanda conquistó Surinam

Máxima de Holanda conquista con su look elegante y formal.

Getty Images

Hablar de Máxima de Holanda es sinónimo de refinamiento, sofisticación y sentido de la moda. Durante su reciente visita a la fundación Jarige Job, organización dedicada a garantizar que niños en situación de vulnerabilidad puedan celebrar sus cumpleaños con dignidad, la reina, fiel a su esencia de elegancia, apostó por un atuendo poderoso en el que destacó su maestría para elegir conjuntos icónicos que se adapten a la perfección a su estilo y su compromiso con las causas sociales.

Estilo con propósito: la reina Máxima visita importante fundación

La Fundación Jarige Job funciona desde hace años; trabaja para apoyar a miles de familias que no cuentan con los recursos necesarios para organizar celebraciones infantiles como cumpleaños. Esta asociación fue fundada en 2010 por Huib Lloyd y Barbara Kathmann y desde entonces ha beneficiado a más de 176 mil niños y familias a celebrar sus cumpleaños en un entorno bonito.
Durante su visita, Máxima ayudó a formar y empacar cajas de cumpleaños, una participación con la que la reina deja claro su compromiso con las infancias, al igual que otras royals como Kate Middleton o la reina Letizia.

El look formal de Máxima que inspira a recrear

Para esta ocasión, la reina Máxima apostó por un atuendo en el que equilibró formalidad y elegancia. Su conjunto, conformado por una paleta de tonos neutros, destacó por su pantalón de pierna ancha en color gris, con el cual su figura lució ampliamente estilizada, y una blusa en color negro con caída fluida, mangas románticas tipo globo y de textura transparente. El atuendo terminó de completarse gracias a un abrigo que funcionó como capa con el que la reina añadió un toque de sofisticación, autoridad y refinamiento a todo el look.

Como accesorios, la reina apostó por elementos discretos como anillos en color plata, unos aretes tipo arracada en color negro brillante y unas discretas pulseras plateadas. El calzado no pasó desapercibido, pues combinó a la perfección unos tacones stiletto en color gris y textura de gamuza, haciendo match con su pantalón.

Cómo replicar el estilo de Máxima de Holanda

El estilo de Máxima de Holanda siempre es un referente de inspiración, especialmente para aquellas que buscamos lograr atuendos elegantes y sofisticados. El secreto para lograr un look como el de la reina es invertir en prendas de estilos clásicos y formales como los pantalones amplios o de tiro alto, blusas con texturas fluidas con estructura de mangas románticas o cuellos con moños y, por supuesto, abrigos.

Recuerda apostar por estas prendas en tonos neutros que te permitan combinar con cualquier otro accesorio o prenda que quieras llevar encima o sumar al atuendo, y guíate por el look maximalista que la reina suele tener para destacar de forma refinada tu outfit final.

La reina Máxima de Holanda confirmó una vez más su posición como un icono de moda y estilo que no solo deslumbra a donde quiera que va, sino que también nos inspira a querer recrear sus atuendos.

También puedes leer:
Kate Middleton maxima de holanda y letizia de españa.jpeg
Realeza
Kate Middleton, Máxima de Holanda y Letizia Ortiz: sus rutinas de belleza y fitness
Septiembre 26, 2023
 · 
Érika Roa Torres
lady di (1).jpg
Moda
Cuál era la rutina de ejercicio de Lady Di y cómo hacerla en casa para mantenerte en forma
Septiembre 18, 2023
 · 
Emma Duarte

Máxima de Holanda
Lily Carmona
Relacionado
Kylie Jenner luce las uñas rosas estilo ‘bubble gum’, ideales para estilizar las manos y disimular manchas.png
Entretenimiento
De empresaria a ¿actriz? Kylie Jenner muestra un adelanto de su nuevo proyecto cinematográfico
Enero 15, 2026
 · 
Lily Carmona
Frases de la reina Letizia
Realeza
La reina Letizia apuesta por la chamarra de cuero rojo perfecta para días nublados
Enero 15, 2026
 · 
Lily Carmona
Captura de pantalla 2026-01-15 a la(s) 5.09.56 p.m..png
Belleza
Uñas 2026 rojas: 5 diseños de manicure minimalista que son perfectos para ir a la oficina
Enero 15, 2026
 · 
Karen Luna
Romance de Pamela Anderson y Liam Neeson podría ser falso
Entretenimiento
Pamela Anderson se sincera sobre su relación con Liam Neeson y revela detalles inéditos de su ruptura
Enero 15, 2026
 · 
Lily Carmona