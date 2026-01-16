Máxima de Holanda deslumbra con el look formal que querrás copiarle en la Fundación Jarige Job

Hablar de Máxima de Holanda es sinónimo de refinamiento, sofisticación y sentido de la moda. Durante su reciente visita a la fundación Jarige Job, organización dedicada a garantizar que niños en situación de vulnerabilidad puedan celebrar sus cumpleaños con dignidad, la reina, fiel a su esencia de elegancia, apostó por un atuendo poderoso en el que destacó su maestría para elegir conjuntos icónicos que se adapten a la perfección a su estilo y su compromiso con las causas sociales.

Estilo con propósito: la reina Máxima visita importante fundación

La Fundación Jarige Job funciona desde hace años; trabaja para apoyar a miles de familias que no cuentan con los recursos necesarios para organizar celebraciones infantiles como cumpleaños. Esta asociación fue fundada en 2010 por Huib Lloyd y Barbara Kathmann y desde entonces ha beneficiado a más de 176 mil niños y familias a celebrar sus cumpleaños en un entorno bonito.

Durante su visita, Máxima ayudó a formar y empacar cajas de cumpleaños, una participación con la que la reina deja claro su compromiso con las infancias, al igual que otras royals como Kate Middleton o la reina Letizia.

El look formal de Máxima que inspira a recrear

Para esta ocasión, la reina Máxima apostó por un atuendo en el que equilibró formalidad y elegancia. Su conjunto, conformado por una paleta de tonos neutros, destacó por su pantalón de pierna ancha en color gris, con el cual su figura lució ampliamente estilizada, y una blusa en color negro con caída fluida, mangas románticas tipo globo y de textura transparente. El atuendo terminó de completarse gracias a un abrigo que funcionó como capa con el que la reina añadió un toque de sofisticación, autoridad y refinamiento a todo el look.

Como accesorios, la reina apostó por elementos discretos como anillos en color plata, unos aretes tipo arracada en color negro brillante y unas discretas pulseras plateadas. El calzado no pasó desapercibido, pues combinó a la perfección unos tacones stiletto en color gris y textura de gamuza, haciendo match con su pantalón.

Cómo replicar el estilo de Máxima de Holanda

El estilo de Máxima de Holanda siempre es un referente de inspiración, especialmente para aquellas que buscamos lograr atuendos elegantes y sofisticados. El secreto para lograr un look como el de la reina es invertir en prendas de estilos clásicos y formales como los pantalones amplios o de tiro alto, blusas con texturas fluidas con estructura de mangas románticas o cuellos con moños y, por supuesto, abrigos.

Recuerda apostar por estas prendas en tonos neutros que te permitan combinar con cualquier otro accesorio o prenda que quieras llevar encima o sumar al atuendo, y guíate por el look maximalista que la reina suele tener para destacar de forma refinada tu outfit final.

La reina Máxima de Holanda confirmó una vez más su posición como un icono de moda y estilo que no solo deslumbra a donde quiera que va, sino que también nos inspira a querer recrear sus atuendos.