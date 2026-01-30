Los colores del Año Nuevo Chino 2026: ¿qué significan y cómo usarlos para atraer abundancia?

El próximo 17 de febrero comenzará el Año Nuevo Chino 2026, influenciado por la energía del Caballo de Fuego, una combinación que ocurre una vez cada 60 años y que representa una intensa energía dinámica, libertad y transformación.
Sin embargo, más allá de las predicciones del horóscopo chino, en la cultura oriental también se le da mucha importancia a los colores, pues se cree que pueden activar la energía relacionada con la prosperidad, el amor y el crecimiento personal.
¿Cuáles son los colores del Año Nuevo Chino 2026 y cómo activarlos?
Estos son los cuatro colores que acompañarán la energía del Año Nuevo Chino, y que puedes usar durante todo el año para activar la energía y tener un periodo lleno de abundancia en todos los ámbitos de tu vida.
Rojo
El rojo está vinculado con la suerte, la felicidad y la protección, este color se potencia en 2026 por la energía del Fuego, por lo que también se suele usar para ahuyentar la mala suerte y atraer energías positivas.
Para activarlo puedes realizar las siguientes prácticas:
- Viste ropa roja el primer día del año lunar o en eventos importantes.
- Coloca adornos rojos en la entrada de tu casa (listones, sobres, faroles).
- Usa accesorios rojos (pulseras, bufandas, carteras).
Dorado y amarillo
Si hablamos de abundancia, el dorado y el amarillo ocupan un lugar privilegiado, pues están asocxiados con la prosperidad económica, el reconocimiento y la estabilidad material, usarlos es una invitaciój clara a atraer la prosperidad y estabilidad financiera.
Para aprovechar su energía puedes usarlo así:
- Integra detalles dorados en tu ropa o joyería.
- Decora con objetos dorados tu espacio de trabajo.
- Usa sobres o amuletos dorados para guardar dinero o metas escritas.
Verde
El verde simboliza el equilibrio, la salud y el crecimiento sostenido, y en el Año del Caballo de Fuego, este tono funciona como un elemento armonizador que canaliza la energía intensa hacia proyectos sólidos y duraderos.
Para activar su energía y que te acompañe constantemente:
- Incluye plantas naturales en casa u oficina.
- Usa ropa verde en momentos de estrés o decisiones importantes.
- Decora con tonos verdes espacios de descanso.
Rosa y tonos púrpura
Asociados también al elemento Fuego, el rosa y el púrpura aportan una energía más emocional y espiritual, que favorece especialmente a la armonía en las relaciones, la creatividad y la expansión personal, aspectos clave para que la abundancia fluya de manera integral y no solo material.
Para activar su energía y aprovecharla:
- Usa prendas de este tono o algunos accesorios
- Lleva piedras o cuarzos de este color.