Los 4 signos del horóscopo chino que enfrentarán rupturas amorosas en 2026

El próximo 17 de febrero inicia el Año Nuevo Chino 2026, marcando un ciclo de transformación profunda que también impacta en el área sentimental, y así como algunos se verán favorecidos, otros signos podrían terminar con el corazón roto.

Regido por el Caballo de Fuego, este nuevo año chino afectará especialmente a cuatro de los animales del zodiaco, marcando dificultades para avanzar en el área sentimental; sin embargo, más allá de verlo como un castigo, es una oportunidad para recuperarse así mismos y comenzar desde una base más consciente.

Los 4 signos del horóscopo chino que enfrentarán rupturas amorosas este 2026

Estos animales del horóscopo chino se verán obligados a tomar decisiones difíciles, que los llevarán a cierres necesarios y rupturas amorosas que marcarán su 2026.

Dragón (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Los dragones tendrán muy pocas oportunidades románticas, y las relaciones existentes pueden sufrir desacuerdos debido a problemas prácticos, pues al ser un año en el que el enfoque estará presente en el área laboral, habrá poco espacio para priorizar las relaciones sentimentales.

Si estás soltera, evita aislarte, pues es importante que te des la oportunidad de expandir tu círculo social, y si estás en una relación y quieres evitar la ruptura, ábrete a la comunicación.

Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

Este año los monos pueden mostrarse exigentes y críticos en el amor, lo que podría causar insatisfacción e indecisiones en la relación. Deben aprender a apreciar las virtudes de su pareja y aceptar las diferencias mutuas, controlando las emociones explosivas para evitar dañar la relación.

Los 4 signos del horóscopo chino que enfrentarán rupturas amorosas este 2026 Lukas Kurka/Getty Images/iStockphoto

Rata (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

La fortuna de las Ratas en el terreno sentimental será cambiante e incierta. Podrían verse atrapadas en relaciones estancadas y poco estimulantes, alternadas con momentos de brillo pasajero. Para transitar este periodo con mayor equilibrio, será clave adoptar una actitud más pragmática en el amor, dejar de buscar validación constante y no dejarse seducir por idealizaciones que distorsionen la realidad.

Buey (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

En el plano amoroso, es posible que surja una sensación de soledad o la percepción de que la llegada de la pareja ideal se retrasa. Incluso cuando aparezcan oportunidades románticas, la inseguridad interna o un enfoque demasiado práctico, centrado en la estabilidad económica o en planes a largo plazo, puede generar dudas e impedir dar el paso decisivo.

Para quienes enfrenten vínculos con verdadero potencial, la recomendación será soltar la preocupación excesiva por el futuro y concentrarse en construir conexión desde el presente, permitiendo que las relaciones evolucionen de manera natural.

