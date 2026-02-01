Descubre los 6 cortes de pelo que hacen que la cara redonda se vea más armoniosa y delgada

Los cortes de pelo no buscan ocultar las facciones, sino generar un equilibrio visual que estilice y defina el rostro, a través de propuestas frescas y atemporales que aportan armonía de forma natural.

En los rostros redondos, los cortes de pelo apuestan por capas estratégicas y un volumen cuidadosamente controlado que estiliza las facciones, alarga visualmente el rostro y resalta sus mejores ángulos con una imagen más definida y armoniosa.

Cortes de pelo que estilizan y adelgazan visualmente la cara redonda

Desde estilos largos y fluidos hasta propuestas modernas y versátiles, estos cortes de pelo se han convertido en los favoritos de los expertos por su capacidad para alargar visualmente el rostro y aportar una imagen más armoniosa.

Melena XL con capas desfiladas

Las capas largas y ligeras aportan movimiento y crean un efecto vertical que estiliza el rostro de manera natural, evitando además el volumen excesivo a los lados, una opción ideal para quienes desean un look femenino y elegante sin renunciar al largo.

Lob asimétrico

El long bob, ligeramente más largo al frente, crea líneas que afinan las facciones y alargan visualmente el rostro con naturalidad, es una de las opciones más versátiles y modernas de 2026, ideal para lograr una imagen más armoniosa y favorecedora.

Shag moderno

Con sus capas estratégicas y textura controlada, este corte aporta volumen en la parte superior, ayudando a equilibrar la forma redondeada del rostro, creando una estética desenfadada que lo convierte en una opción fresca y actual.

Pixie largo con fleco lateral

Este estilo corto destaca por su capacidad para estilizar gracias al volumen en la parte superior y el fleco de lado, que rompe la simetría y suaviza las mejillas, una propuesta ideal para quienes buscan un cambio audaz y sofisticado.

Corte recto a la clavícula

Llevado con puntas pulidas y raya al centro, este corte crea un efecto visual más alargado y elegante, que favorece especialmente a los rostros redondos.

Corte en V o en U para pelo largo

Estos acabados generan líneas verticales que afinan el rostro y estilizan la silueta del pelo, permitiendo conservar el largo con un efecto más ligero y armonioso.

Ya sea que prefieras un look elegante, desenfadado o sofisticado, estas opciones se adaptan a diferentes tipos de pelo y estilos de vida.

