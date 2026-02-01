Suscríbete
Descubre los 6 cortes de pelo que hacen que la cara redonda se vea más armoniosa y delgada

Cuando se trata de realzar la belleza natural, el corte de pelo juega un papel clave, especialmente en los rostros redondos.

Febrero 01, 2026 
Melisa Velázquez
Cortes de pelo que estilizan y adelgazan visualmente la cara redonda

Los cortes de pelo no buscan ocultar las facciones, sino generar un equilibrio visual que estilice y defina el rostro, a través de propuestas frescas y atemporales que aportan armonía de forma natural.

En los rostros redondos, los cortes de pelo apuestan por capas estratégicas y un volumen cuidadosamente controlado que estiliza las facciones, alarga visualmente el rostro y resalta sus mejores ángulos con una imagen más definida y armoniosa.

Desde estilos largos y fluidos hasta propuestas modernas y versátiles, estos cortes de pelo se han convertido en los favoritos de los expertos por su capacidad para alargar visualmente el rostro y aportar una imagen más armoniosa.

Melena XL con capas desfiladas

Las capas largas y ligeras aportan movimiento y crean un efecto vertical que estiliza el rostro de manera natural, evitando además el volumen excesivo a los lados, una opción ideal para quienes desean un look femenino y elegante sin renunciar al largo.

Lob asimétrico

El long bob, ligeramente más largo al frente, crea líneas que afinan las facciones y alargan visualmente el rostro con naturalidad, es una de las opciones más versátiles y modernas de 2026, ideal para lograr una imagen más armoniosa y favorecedora.

Shag moderno

Con sus capas estratégicas y textura controlada, este corte aporta volumen en la parte superior, ayudando a equilibrar la forma redondeada del rostro, creando una estética desenfadada que lo convierte en una opción fresca y actual.

Pixie largo con fleco lateral

Este estilo corto destaca por su capacidad para estilizar gracias al volumen en la parte superior y el fleco de lado, que rompe la simetría y suaviza las mejillas, una propuesta ideal para quienes buscan un cambio audaz y sofisticado.

Corte recto a la clavícula

Llevado con puntas pulidas y raya al centro, este corte crea un efecto visual más alargado y elegante, que favorece especialmente a los rostros redondos.

Corte en V o en U para pelo largo

Estos acabados generan líneas verticales que afinan el rostro y estilizan la silueta del pelo, permitiendo conservar el largo con un efecto más ligero y armonioso.

Ya sea que prefieras un look elegante, desenfadado o sofisticado, estas opciones se adaptan a diferentes tipos de pelo y estilos de vida.

