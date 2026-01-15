El traje de terciopelo con el que Mary de Dinamarca elevó su look working y también vas a querer

La noche del 14 de enero, la reina Mary de Dinamarca asistió al Teatro Real de Copenhague como invitada especial para el reestreno de ‘Inside the Walls’, una obra de teatro que se ha interpretado más de 500 veces desde su estreno en Gamle Scene en 1912.

Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención, fue el impecable estilismo de la reina Mary, pues rescató de su armario uno de los trajes sastres más bonitos para crear un look working impecable y glamuroso.

La reina Mary de Dinamarca eleva su look working con traje sastre de terciopelo

Para la noche de teatro, Mary de Dinamarca apostó por el traje sastre de tres piezas de la firma Temperley London, que consta de saco entallado y pantalón de corte recto, confeccionado en terciopelo de color morado.

El traje estiliza de forma elegante la figura y lo ha combinado con una blusa sin mangas con canesú transparente y ribete de seda, luciendo un maquillaje natural y su larga melena suelta con suaves ondas para darle un toque sofisticado y femenino a su look working.

Mary de Dinamarca asistió en solitario al estreno de la obra; sin embargo, el plan original era ir acompañada de su suegra, la reina Margarita, pero tuvo que cancelar de último minuto, y a través de un comunicado, explicaron que se debió por cuestiones de salud.

A través de un comunicado, se informó que la madre de Federico X “había enfermado con un resfriado leve y, por lo tanto, tuvo que cancelar su participación”.

Los looks de la reina Mary de Dinamarca en 2026

Desde que inició el 2026, la reina Mary de Dinamarca ha capturado todas las miradas con sus diferentes estilismo, comenzado con impecables y sofisticados vestidos de gala para la celebraciones de Año Nuevo con las diferentes organizaciones gubernamentales de Dinamarca.

Es así como Mary se ha ganado un lugar importante como una de las royals mejor vestidas de Europa, comparando su estilo con la reina Letizia o Kate Middleton, que también son expertas en imponer tendencia con sus looks working.

