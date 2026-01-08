De la pulsera histórica al vestido dorado: el poderoso significado del look más impactante de Mary de Dinamarca

La Casa Real Danesa celebra la llegada del Año Nuevo durante tres días, la última celebración se realizó el 6 de enero en el Palacio de Amalienborg con el desfile anual dedicado a las fuerzas armadas y los servicios de emergencia.

La reina Mary de Dinamarca de nuevo capturó las miradas con su estilismo invernal, pues recreaba a la perfección a la reina de las nieves con detalles en blanco y dorado, un diseño que ya había usado anteriormente en Groenlandia.

Te podría interesar: De guantes blancos y vestido de terciopelo, Mary de Dinamarca deslumbra en gala de Amalienborg

El look invernal de Mary de Dinamarca para celebrar Año Nuevo

Mary llevó el vestido “Brocade Shirt Gown” de Teri Jon by Rickie Freeman, que se caracteriza por un corpiño ceñido en color blanco con detalles dorados, mangas tres cuartos y escote alto que combinó con elegantes guantes blancos.

También complementó su look con el abrigo Kido de Joseph en color crema, que también rescató de su armario, y que se ha convertido en una de las piezas favoritas de otras celebridades.

En cuanto al beauty look, Mary llevó su larga melena en un moño y añadió unos pendientes discretos que pertenecían a Ana de Orange, un par formado por un diamante y, debajo, un colgante, un pendeloque, con otro diamante en forma de pera.

La pulsera histórica de Mary de Dinamarca

Otro de los elementos que más llamó la atención del look invernal de la reina Mary, es una pulsera que llevó en la mano derecha y que tiene 175 años de historia, es una pieza que forma parte del fondo de la Casa Real. No pertenece a la reina, sino a la Danish Royal Property Trust, un fideicomiso creado para preservar las joyas de la familia real.

Es un brazalete de valor incalculable que Christian VIII regaló a su prometida: una pulsera de oro con ocho secciones adornadas con perlas y diamantes, que suma 50 perlas y 128 pequeños diamantes, y solo se utiliza en ocasiones muy especiales.

Te podría interesar: Mary de Dinamarca brilla en la gala de Año Nuevo con vestido champagne y su tiara de diamantes favorita