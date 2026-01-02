Mary de Dinamarca brilla en la gala de Año Nuevo con vestido champagne y su tiara de diamantes favorita

Cada 1 de enero, la familia real danesa celebra el Año Nuevo con una cena de gala en Amalienborg, organizada por el rey Federico X para el presidente del Parlamento, los miembros de la Corte y otros representantes de la vida oficial del país.

Para la ocasión, la familia se viste de gala, y Mary de Dinamarca volvió a brillar con su estilo y elegancia, reafirmando una vez más por qué es considerada una de las royals mejor vestidas.

Mary de Dinamarca recibe el Año Nuevo con vestido de gala y tiara de diamantes

Para arrancar el Año Nuevo, Mary vistió un look en tonos champagne con beige, pues aunque parezca un vestido, su look está compuesto por varias piezas: la falda de Jesper Høvring que ya ha llevado en otras ocasiones, y que esta vez ha combinado con un top corpiño del mismo tono y tejido que crea esa sensación uniforme.

El look se complementa con una blusa diseñada por Lasse Spangenberg, confeccionada en encaje con mangas abullonadas y transparencias que da como resultado un look elegante y sofisticado.

En cuanto a los complementos, Mary de Dinamarca llevó una bolsa clutch de serpiente dorada de Judith Leiber que posee desde hace más de una década y salones de tacón alto de satén color champagne.

La tiara de diamantes de Mary de Dinamarca en Año Nuevo

Para la cena, Mary de Dinamarca lució la tiara bandeau de diamantes en talla rosa, una pieza histórica de 1840 que era un cinturón para la princesa Carlota Amalia, y que Mary rescató del olvido y transformó en tira para estrenarla en 2024, dando nueva vida a esta joya real.

Completa el look con unos pendientes de diamantes de la parure real y el collar y el broche de estrella de la Orden del Elefante, de los que hace alarde en citas de gala.

Sin duda, Mary de Dinamarca ha iniciado el 2026 dando cátedra de elegancia y estilo con su impecable estilismo.

