Uñas con flores de cerezo: el manicure ideal para recibir el Año Nuevo Chino

Aunque las flores de cerezo son asociadas con Japón, el origen de estas bellas flores, también conocidas como Sakura, está en China, específicamente en la región del Himalaya, y durante la celebración del Año Nuevo Chino, toman un especial significado y simbolismo.

En la cultura asiática, las flores de cerezo representan la renovación, la prosperidad y la belleza de los nuevos comienzos, así que llevarlas en tus uñas, no solo estarás creando diseños hermosos, también estarán cargados de intención.

Uñas con flores de cerezo para recibir el Año Nuevo Chino

Las uñas con flores de cerezo se presentan como una propuesta versátil y elegante que se adapta con naturalidad a las tendencias que dominan el 2026, para atraer la fortuna y la abundancia en este nuevo ciclo que comienza con la energía del Caballo de Fuego.

Milky white con flores de cerezo

Para quienes buscan un diseño discreto y sofisticado, una base blanca con efecto lechoso, es perfecta para crear diseños con flores de cerezo en tonos rosados, para un look femenino y hasta romántico.

Flores de cerezo con detalles orientales

El color protagonista de estas uñas es el rojo, el tono característico del horóscopo chino, y que si quieres sumergirte en la cultura de este país oriental, puedes decorar con pequeñas flores de cerezo y otros elementos del país.

Flores de cerezo coquette

Si te gusta este estilo más creativo, puedes crear este diseño con un efecto blush nails en tonos rosados, y agregar las flores de cerezo con efecto 3D y agregar otros elementos minimalistas como las perlas y los detalles en dorado para crear un look coquette elegante.

Francesas con flores de cerezo

El clásico diseño francés se reinventa con lindos diseños de flores de cerezo que dar armonía y un color delicado al manicure para elevar todos tus looks con elegancia y un toque contemporáneo.

Flores de cerezo en 3D

Sobre una base nude, agrega delicados patrones de flores de cerezo en 3D, no solo tienes un diseño más creativo, también sofisticado y llenos de elegancia que no pasará desapercibido.

Flores de cerezo en azul

Perfecto si buscas un diseño en uñas cortas y quieres que llame la atención, pues puedes crear tu diseño en un azul profundo y agregar pequeñas flores de cerezo en tonos más claros para crear un delicado contraste.

Flores de cerezo con peces koi

Si buscas un diseño delicado y de inspiración oriental, puedes sumar pequeños peces koi a las flores de cerezo para lograr un manicure elegante y lleno de simbolismo.

Estas propuestas de uñas con flores de cerezo, son un pequeño ritual de belleza que invita a comenzar el año con optimismo, armonía y estilo.

