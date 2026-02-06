Suscríbete
Belleza

Uñas con flores de cerezo: el manicure ideal para recibir el Año Nuevo Chino

Un manicure con flores de cerezo une la belleza con el simbolismo del Año Nuevo Chino, evocando renovación y buena fortuna.

Febrero 06, 2026 • 
Melisa Velázquez
Uñas con flores de cerezo para recibir el Año Nuevo Chino

Uñas con flores de cerezo para recibir el Año Nuevo Chino

Instagram/@nailsmart_art

Aunque las flores de cerezo son asociadas con Japón, el origen de estas bellas flores, también conocidas como Sakura, está en China, específicamente en la región del Himalaya, y durante la celebración del Año Nuevo Chino, toman un especial significado y simbolismo.

En la cultura asiática, las flores de cerezo representan la renovación, la prosperidad y la belleza de los nuevos comienzos, así que llevarlas en tus uñas, no solo estarás creando diseños hermosos, también estarán cargados de intención.

Te podría interesar: Horóscopo chino 2026: Atrae la suerte con el color de tus uñas de acuerdo a tu signo

También puedes leer:
uñas
Belleza
8 diseños de uñas discretos y elegantes que combinan con todo
Mayo 26, 2025
 · 
Alondra Alvarez
uñas nacaradas
Belleza
8 diseños de uñas nacaradas, ideales para quien busca lucir elegante y sofisticada
Mayo 24, 2025
 · 
Alondra Alvarez

Uñas con flores de cerezo para recibir el Año Nuevo Chino

Las uñas con flores de cerezo se presentan como una propuesta versátil y elegante que se adapta con naturalidad a las tendencias que dominan el 2026, para atraer la fortuna y la abundancia en este nuevo ciclo que comienza con la energía del Caballo de Fuego.

Milky white con flores de cerezo

Para quienes buscan un diseño discreto y sofisticado, una base blanca con efecto lechoso, es perfecta para crear diseños con flores de cerezo en tonos rosados, para un look femenino y hasta romántico.

Flores de cerezo con detalles orientales

El color protagonista de estas uñas es el rojo, el tono característico del horóscopo chino, y que si quieres sumergirte en la cultura de este país oriental, puedes decorar con pequeñas flores de cerezo y otros elementos del país.

Flores de cerezo coquette

Si te gusta este estilo más creativo, puedes crear este diseño con un efecto blush nails en tonos rosados, y agregar las flores de cerezo con efecto 3D y agregar otros elementos minimalistas como las perlas y los detalles en dorado para crear un look coquette elegante.

Francesas con flores de cerezo

El clásico diseño francés se reinventa con lindos diseños de flores de cerezo que dar armonía y un color delicado al manicure para elevar todos tus looks con elegancia y un toque contemporáneo.

Flores de cerezo en 3D

Sobre una base nude, agrega delicados patrones de flores de cerezo en 3D, no solo tienes un diseño más creativo, también sofisticado y llenos de elegancia que no pasará desapercibido.

Flores de cerezo en azul

Perfecto si buscas un diseño en uñas cortas y quieres que llame la atención, pues puedes crear tu diseño en un azul profundo y agregar pequeñas flores de cerezo en tonos más claros para crear un delicado contraste.

Flores de cerezo con peces koi

Si buscas un diseño delicado y de inspiración oriental, puedes sumar pequeños peces koi a las flores de cerezo para lograr un manicure elegante y lleno de simbolismo.

Estas propuestas de uñas con flores de cerezo, son un pequeño ritual de belleza que invita a comenzar el año con optimismo, armonía y estilo.

uñas
Melisa Velázquez
Relacionado
Princesa Mette-Marit de Noruega.jpg
Realeza
Mette-Marit rompe el silencio sobre su amistad con Jeffrey Epstein: “Lamento la situación en la que he puesto a la familia real”
Febrero 06, 2026
 · 
Karen Luna
Cómo llevar el balayage rubio con elegancia
Belleza
Balayage sin decoloración: 5 tintes rubios que son elegantes y que conquistarán la primavera 2026
Febrero 06, 2026
 · 
Karen Luna
¿Qué significa el tratamiento de Alteza Real que perdió el príncipe Andrés?
Realeza
La verdad detrás de la visita del príncipe Andrés al exclusivo townhouse de Jeffrey Epstein en Nueva York
Febrero 06, 2026
 · 
Melisa Velázquez
rania de jordania atuendo
Realeza
Rania de Jordania lleva el look de camisa con pantalones a la cintura ideal para ir a la oficina esta primavera 2026
Febrero 06, 2026
 · 
Karen Luna