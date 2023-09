Estos son los miembros incómodos de la Familia Real Española y sus momentos más polémicos

La Familia Real Española pasa, probablemente, por uno de sus mejores momentos en años, aunque en el pasado, algunos de sus miembros se vieron envueltos en grandes escándalos. Aquí te hacemos un recuento de algunos de ellos.

El rey Juan Carlos I y su abdicación al trono

Los escándalos en torno al rey Juan Carlos I, provocaron que decidiera abdicar al trono en 2014 Carlos Alvarez/Getty Images

Lamentablemente, Don Juan Carlos se ha visto envuelto en numerosos escándalosos, tan es así que decidió abdicar al trono en su hijo Felipe en 2014, para no manchar la imagen de la monarquía española.

El más grande de ellos fue en abril de 2012. En aquel momento, el país (estando en plena crisis económica) se enteró de que el entonces Rey había viajado a Botsuana a cazar elefantes, junto a su amiga Corinna Larsen. En el mismo viaje habría sufrido una caída, por lo que tuvo que ser sacado de aquella nación para ser operado de emergencia en España.

Ya estando en el hospital en donde le operaron la cadera derecha, pidió disculpas con su recordado discurso: “Lo siento mucho. Me he equivocado. No volverá a ocurrir”.

Aunado a ello, Juan Carlos fue investigado por la Justicia por delitos fiscales y numerosas irregularidades de esta índole, por lo cual abdicó al trono para poder ser investigado.

Iñaki Urdangarín y su condena a prisión

Iñaki Urdangarín fue condenado a prisión por más de 5 años Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images

Este ha sido uno de los peores escándalos dentro de la realeza española, y tuvo de protagonistas a la Infanta Cristina y a su ex marido Iñaki Urdangarín.

La verdad es que no nos bastaría esta nota para contarte todo el drama (al igual que el de la polémica del rey Juan Carlos) pero en resumidas cuentas, a Iñaki se le acusó de hacer movimientos fraudulentos mediante sus dos asociaciones “sin fines de lucro”: el Instituto Nóos y Azoan, de los que habría obtenido más de 500,000 dólares ilegalmente.

Mientras que a la Infanta Cristina se le acusó de ser su cómplice en ello. Sin embargo, esta novela terminó con una condena en prisión para Urdangarín por 5 años y, aunque Cristina salió absuelta del caso, el año pasado se separó de él tras descubrirse unas fotografías de su esposo con otra mujer.

Froilán de Marichalar, el primo incómodo

Froilán de Marichalar es el miembro más polémico de la Familia Real Española por varios de sus escándalos Borja B. Hojas/Getty Images

El hijo de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar ha sido protagonista de varias polémicas y escándalos. Desde la patada que dio a su prima, Victoria López Quesada, en la boda de Felipe y Letizia hasta cuando se disparó accidentalmente un pie cuando cazaba con su padre.

Mientras que en su actual época de juventud tardía, Froilán de Marichalar ha estado en una pelea a navajazos junto con un amigo suyo, y se ha peleado con la policía con arma blanca en otra ocasión. Además de que se conoce bastante sobre sus excesos en fiestas y alcohol.

De pequeño, era muy conocida su reacia actitud hacia los fotógrafos, se escabullía para no ser captado y hasta llegó a lanzarles la famosa señal de fuck you con su dedo medio.