Jacqueline Bracamontes: así se enteró cuando iba a tener gemelas

Uno de los sueños de Jacqueline Bracamontes era ser mamá y, aunque no fue nada fácil, la actriz pudo hacerlo realidad. Ahora, con cinco hijas, la también conductora recordó cómo fue su reacción al enterarse que estaba embarazada de las gemelas Paula y Emilia.

En aquel entonces, la ex reina de belleza ya tenía a tres de sus hijas pero decidió embarazarse para tener un integrante más en la familia. No obstante, la vida le daría una gran sorpresa.

En una plática con su esposo, Jacky Bracamontes y él habían decidido tener un cuarto hijo y buscaban que este fuera varón. Entonces, la pareja acudió con el doctor y les sugirió que se realizaran el ‘in vitro’, que era la única forma de asegurar el sexo masculino del bebé.

Las gemelas Paula y Emilia nacieron en diciembre de 2018 Instagram @jackybrv

Sin embargo, como Jacky no quiso someterse a ello, el doctor les dijo que había otra forma ‘con una separación de sexo, una inseminación’, pero les advirtió que ‘se podían colar las niñas’ y que no era seguro que fuera niño.

El día que se enteró que iba a tener dos bebés

En entrevista con la presentadora Luz García para ‘Noche de Luz’, Jacky recordó cómo se enteró de su embarazo gemelar.

“La primera vez que fui al doctor, que me hice la prueba y sabía que estaba embarazada, llego y me checa, no estaba Martín, estaba de viaje y me dice: ‘Hay dos…’. Lloré semanas... El 5 me sacó de mi zona de cuadradez, yo creo, porque soy muy cuadrada, muchas veces”, aseguró Bracamontes.

Jacky Bracamontes y su esposo Martin tienen cinco hijas Instagram @jackybrv

Luego, a la hora de saber cuál era el sexo de los bebés, recalcó que al enterarse que eran dos niñas, se dio cuenta que así tenía que ser. “Ahí fue cuando dije: ¡Claro! Tenían que ser niñas, por supuesto, además mi vida es todo rosa, puro castillo de princesa…”.

¿Se volvería a embarazar?

La conductora asegura que no volvería a embarazarse puesto que está operada para que eso no vuelva a ocurrir, pues su último embarazo fue de alto riesgo.

La encantadora familia de Jacqueline Bracamontes Instagram @jackybrv

“El último embarazo fue gemelar, fue mi segundo gemelar, mi cuarta cesárea, ya el doctor me dijo: ‘Es un embarazo de alto riesgo’. Entonces yo me cuidé muchísimo en este último embarazo, silla de ruedas, tranquila, no me movía mucho…”, concluyó la actriz y conductora.