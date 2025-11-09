El príncipe que le rompió el corazón a la reina Sofía y la arrojó a los brazos del rey Juan Carlos I

El rey Juan Carlos I no fue el gran amor de la reina Sofía, pues durante su juventud, vivió un corto pero apasionado romance con otro de los príncipes más cotizados de la monarquía europea, que de haber terminado en matrimonio, la historia de la realeza sería muy diferente.

Se trata de Harald de Noruega, el entonces príncipe heredero conocido por su atractivo y carisma, quien no sólo conquistaba miradas en las cortes europeas, sino que también rompió el corazón de Sofía al elegir a la mujer que más tarde se convertiría en su esposa, la reina Sonja.

¿Cómo fue la historia de amor de la reina Sofía y el rey Harald de Noruega?

Fue a principios de la década de los 50 cuando una joven princesa de nombre Sofía de Grecia, conoció a Harald de Noruega, uno de los príncipes más codiciados de la realeza europea de aquella época.

Ambos coincidieron en varias fiestas y celebraciones organizadas por las respectivas casas reales y pronto surgió una linda amistad entre ellos, que muy pronto se transformó en algo más.

“Sé que hubo muchos intereses para casarnos, se provocaron encuentros, se hicieron cábalas… pero el resultado de ese emparejamiento forzoso fue nulo”. Se lo contaba la propia Sofía a su biógrafa, la periodista Pilar Urbano.

La prensa no dudaría en hacer perfiles de la princesa Sofía de Grecia relatando sus cualidades y hablando de su belleza, asegurando que era la pareja ideal de Harald y una candidata ideal para ser reina consorte.

La reina Sofía y el rey Juan Carlos I junto a Harald de Noruega y su esposa Sonia. Eric VANDEVILLE/Gamma-Rapho via Getty Images

Sin embargo, existen varias teorías sobre por qué no se llegó a consolidar su relación, muchos aseguran que la casa real de Grecia no contaba con la dote suficiente para casarse con el heredero al trono de Noruega, por lo que fue descartada.

Para muchos, esta decisión supuso una fuerte humillación en contra de Sofía, pero hay quienes aseguran que no se compara con una segunda teoría, y la más aceptada, que Harald la rechazó porque estaba enamorado de otra mujer, Sonja Haraldsen, una plebeya con la que finalmente se casó.

La reina Sofía olvidó a Harald de Noruega con el rey Juan Carlos I

Cuando Harald por fin logró casarse con su amada Sonja, Sofía ya había tomado otro rumbo, pues cansada de esperar y de enfrentar constantes negativas, decidió abrirse a nuevas posibilidades.

Reina Sofía y el rey Juan Carlos I Jacques Pavlovsky/Jacques Pavlovsky

Fue entonces, durante la boda de los duques de Kent, cuando el destino la cruzó con el joven Juan Carlos de Borbón, y cuatro meses después, en septiembre de 1961, él le pidió oficialmente matrimonio.

