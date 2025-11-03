¡La reina Sofía celebra 87 años! 5 lecciones de estilo que hemos aprendido de la consorte de España

El 2 de noviembre, la reina emérita Sofía celebró su cumpleaños número 87, una monarca que marcó tendencias mucho antes de que Doña Letizia se convirtiera en un ícono de la moda en la monarquía española.

En su época, la reina Sofía fue sinónimo de estilo y elegancia, con looks siempre en tendencia que marcaron una época e inspiraron a más de una generación, donde el diseñador italiano, Valentino, se convirtió en su sello personal.

5 lecciones de estilo de la reina Sofía

A lo largo de tantos años de servicio, la reina Sofía fue un ejemplo de elegancia discreta, pero con cierta dosis de atrevimiento con colores llamativos y estampados en tendencia que hacía de sus looks una combinación perfecta de elegancia y autenticidad.

Estas son 5 lecciones de estilo que nos dejó como legado en la moda:

El rojo es elegante a cualquier edad

Una de las marcas personales de la reina Sofía, es el color rojo, desde la década de los 60 este atrevido tono ha formado parte del clóset de la consorte que ha sabido llevarlo con elegancia y feminidad.

Lecciones de estilo de la reina Sofía Chris Jackson/WireImage

Los accesorios elevan cualquier look

A lo largo de los años, los accesorios dorados han sido parte de la firma personal de la reina Sofía, entre brazaletes, cinturones o pendientes, la abuela de la princesa Leonor ha sabido que estos accesorios son capaces de convertir un look sencillo y discreto, en uno mucho más glamuroso.

Lecciones de estilo de la reina Sofía Georges De Keerle/Getty Images

Looks monocolor

Otra de las apuestas seguras de la madre del rey Felipe VI, es el uso de los looks monocolor, en diversas apariciones públicas, la reina Sofía sorprendió con outfits del mismo tono que la hacían lucir elegancia pura.

Lecciones de estilo de la reina Sofía Carlos Alvarez/Getty Images

Faldas con vuelo

Si hay algo que podemos destacar del clóset de la reina Sofía, son sus variadas faldas de vuelo en diferentes largos, que podía combinar con otras piezas para crear looks elegantes y sofisticados que la convirtieron en una de las reina mejor vestidas de su época.

Lecciones de estilo de la reina Sofía Gianni Ferrari/Getty Images

Trajes de chaqueta

Tal vez haya sido de las primeras monarcas de la historia en poner en tendencia los trajes de chaqueta para salir del apuro en cualquier evento real, pues además de ser muy prácticos, se puede lucir sofisticada sin tanto esfuerzo.

Lecciones de estilo de la reina Sofía NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

Sofía ha mantenido su esencia sin ceder ante modas pasajeras. Su estilo ha evolucionado, pero siempre con coherencia y fidelidad a su personalidad, una lección de autenticidad y constancia.

