¿Cómo afronta el rey Felipe los rumores de infidelidad de Letizia Ortiz?

Recientemente la reina Letizia Ortiz se mantuvo en tendencia en redes sociales debido al desate de una polémica que señala que la royal le habría sido infiel a su esposo Felipe VI con su ex cuñado, Jaime del Burgo, quien se mantuvo casado con Telma Ortiz hasta 2016.

Si bien, estos dichos ya habían sido insinuados en el libro “Letizia y yo”, firmado por el periodista Jaime Peñafiel, el escándalo mediático estalló debido a la publicación de un sospechoso mensaje publicado desde la cuenta personal de Del Burgo, el cual se acompañó de una fotografía de la joven Letizia, supuestamente embarazada.

La publicación, hecha en la red social X, antes Twitter, decía lo siguiente: “Amor. Llevo tu pashmina. Es como sentirte a mi lado. Me cuida. Me protege. Cuento las horas para volver a vernos. Amarte. Salir de aquí. Tuya”. Sin embargo, ya no queda ningún rastro de ella debido a que fue borrada por el autor.

Así mismo, no existió ningún tipo de respuesta por parte de la Casa Real de España, ni de ningún allegado a Letizia.

Mensaje colocado y después borrado desde la cuenta de X de Jaime del Burgo

¿Cómo ha transcurrido la vida del rey Felipe VI desde que estallaron los rumores de infidelidad por parte de Letizia?

El último acto público presenciado por el monarca tuvo lugar en Latinoamérica, al acudir el pasado 10 de diciembre a la toma de posesión de la presidencia del argentino Javier Milei, evento al que acudió en solitario, destacándose la ausencia de Letizia, quien probablemente en otra ocasión lo hubiera acompañado.

El rey Felipe VI viajó solo a Latinoamérica para la toma de protesta de Javier Milei Casa Real de España

Por su parte, Letizia también ha seguido su vida pública en solitario, acudiendo este 12 de diciembre a la reunión del patronato de la fundación FAD Juventud, en la que se presentó el plan de actuación 2024 y un análisis sobre los riesgos tecnologías de la relación, la información, la comunicación y el ocio (TRICO), según informa la Casa de S.M. del Rey.

Doña Letizia en el evento de la fundación FAD Juventud Casa Real de España

La “cita” de Felipe VI y Letizia Ortiz

Por otro lado, antes de que el padre de Leonor viajara hasta Argentina, se le vio teniendo una especie de “cita romántica” con su esposa en el teatro en Madrid, donde intentaron pasar desapercibidos entre el resto de espectadores.

La pareja real asistió con una vestimenta informal y acompañados de su cuerpo de guardaespaldas.

Y, aunque el ambiente parecía tenso, los reyes afrontaron la situación mostrando complicidad, manteniéndose en contacto durante todo el acto y viéndose atentos el uno al otro mientras conversaban, de acuerdo a los relatos de testigos.