El mensaje de Jaime del Burgo que despertó los rumores de que habría sido amante de la reina Letizia

Hace unos días, el ex esposo de Telma Ortiz, Jaime del Burgo, demostró que no ha olvidado a la esposa del rey Felipe VI por medio de una polémica publicación hecha en la red social X, antes Twitter, en la cual colocó una fotografía de la reina hace unos años, aparentemente en estado de embarazo y luciendo una pashmina color negro, que supuestamente, por lo que da a entender el mensaje, era de él.

Y, como si no hubiera sido suficientemente sospechoso el mensaje colocado, el empresario decidió acompañar la fotografía de la joven Ortiz Rocasolano con un texto en el que se leía: “Amor. Llevo tu pashmina. Es como sentirte a mi lado. Me cuida. Me protege. Cuento las horas para volver a vernos. Amarte. Salir de aquí. Tuya”, denotando que este pudo haber sido un mensaje escrito por la misma reina, dirigiéndose a su ex cuñado y dejando muy en claro que anhelaba estar fuera del palacio en el que vivía en aquella época.

Muchos internautas se niegan a creer la veracidad de la fotografía e incluso han mencionado que pudo haber sido creada con inteligencia artificial. Sin embargo, las declaraciones hechas por Jaime Peñafiel, en su libro “Letizia y yo”, dan pie a creer que la relación extramarital sostenida entre Letizia y Del Burgo fue real.

Mensaje colocado y después borrado desde la cuenta de X de Jaime del Burgo

Jaime Peñafiel confirma la veracidad del romance entre la reina Letizia y su ex cuñado

El periodista español afirma en su material bibliográfico basado en la vida de Letizia que la royal y Jaime del Burgo se conocieron en el año 2000 y mantuvieron una relación amorosa de 2002 a 2004.

Igualmente, cuenta que después de que Letizia se casara con Felipe VI el 22 de mayo de 2004 y hasta 2010, ambos protagonistas de este rumor fueron amigos y confidentes, hasta que posteriormente, de 2012 a 2016, se convirtieron en cuñados, después de que Letizia introdujera a su “ex amante” a su hermana Telma.

¿Por qué del Burgo trata de desprestigiar a Letizia Ortiz?

La polémica pudo haber sido revivida por Del Burgo para promover su carrera como inversor

Jaime del Burgo nunca quiso estar en el ojo público al estar casado con Telma Ortiz. Sin embargo ahora reaparece repentinamente, después de haberse relegado a una vida totalmente privada tras su divorcio en 2016 de la hermana de la royal .

Siendo hijo del expresidente de la Comunidad Foral de Navarra y diputado del PP de Navarra durante casi 30 años, Jaime Ignacio del Burgo, Del Burgo ahora vuelve con aparente “sed de venganza” , después de que, según lo relatado en “Letizia y yo”, la reina consorte hubiera rechazado su propuesta de matrimonio, hecha en 2004, a causa de su enamoramiento con Felipe.

El libro de Peñafiel también afirma que pese a que Letizia ya se encontraba casada con Felipe, ella y su ex cuñado mantuvieron una relación sentimental, lo que acrecienta el escándalo y pone en juego la estabilidad de la reputación de la ex periodista.