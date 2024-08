El representante de Ben Affleck habla de la situación del actor tras su separación de Jennifer Lopez

Tras cualquier ruptura sentimental surgen las culpas y los señalamientos entre la pareja, pero en el caso de una relación tan mediática como la que formaron Jennifer Lopez y Ben Aflleck, surgen múltiples rumores, aparecen terceros en discordia y se alimentan nuevas historias.

Tras meses de especulaciones y un evidente distanciamiento, Jennifer López decidió poner un punto final a su matrimonio con Ben Affleck. La cantante de 55 años solicitó el divorcio el martes 20 de agosto, fecha que marcaba su segundo aniversario de bodas. En el documento, la también actriz dijo que el motivo eran diferencias irreconciliables y señaló que la fecha de su separación fue el 26 de abril.

Pero ¿qué pasó el 26 de abril entre Jennifer y Ben? En realidad, en ese día ya no estaban físicamente juntos. De hecho, existen fotos que sitúan a la cantante en la ciudad de Nueva York, saliendo del edificio de apartamentos The Whitman. Jlo portaba un suéter holgado y unos jeans wide leg con un acabado usado (distressed jeans) y unas botas de gamuza. También llevaba unas gafas entintadas, por lo que su rostro estaba parcialmente oculto.

Según Just Jared, en ese momento, el actor estaba filmando la que será su próxima película: The Accountant 2, por lo que considera que se encontraba en Los Ángeles. De ahí que todo apunta a que la ruptura ocurrió por teléfono.

A la distancia, el look de Jennifer Lopez del 26 de abril ofrece una nueva lectura. Getty Images

Kick Keneddy: ¿el nuevo romance de Ben?

Mientras algunos medios apuntaban que Ben había mostrado señales de cercanía con su exesposa, Jennifer Garner. Sitios como Page Six hablaban de una nueva relación sentimental con la actriz Kathleen “Kick” Kennedy.

Y sí, su apellido la hace parte de una importante dinastía de la política y la aristocracia en Estados Unidos, Kick es hija de Emily Ruth Black y del abogado y político Robert F. Kennedy Jr. (candidato a presidente de su país que recientemente se bajó de la contienda para dar su respaldo a Donald Trump).

La joven de estudió Historia y Teatro en la Universidad de Stanford, y ha tenido pequeños papeles en las series Gossip Girl, Curb Your Enthusiasm y The Newsroom, así como apariciones en las cintas Fear and Loathing in Aspen y Teacher of the Year. A la par, ha mostrado interés en escribir guías y seguir el legado familiar: “Descubro que mis antepasados me inspiran, no me presionan. Me gustan las personas emprendedoras”, dijo en entrevista.

Actualmente, la joven de 36 años mantiene un perfil bajo en redes sociales, con solo 25 mil seguidores en Instagram. En donde han comenzado a aparecer algunos mensajes de odio y crítica tras su supuesta relación con Ben.

La hija del excandidato a presidente de Estados Unidos, Kick Kennedy, está siendo vinculada sentimentalmente a Ben Affleck. @kickkennedy

Por fin habla el representante de Ben

El que calla... otorga. Y en la narrativa de la separación del fenómeno Bennifer, la voz cantante la lleva la también actriz. Jennifer presentó la demanda de divorcio. Ella ha decidido representar ella misma sus intereses legales en este proceso, sin la asistencia de un abogado. Además, ha renunciado a la manutención conyugal y ha solicitado que se le niegue a Affleck cualquier tipo de manutención.

Un aspecto notable de este caso es la ausencia de un acuerdo prenupcial. Esto implica que todas las ganancias obtenidas por ambos durante el matrimonio serán consideradas bienes conyugales sujetos a división. Es por eso por lo que aún no se ha llegado a un acuerdo económico final entre ambos. Fuentes cercanas a la pareja sugieren que las negociaciones han sido tensas y prolongadas.

Respecto el nuevo supuesto nuevo romance de Ben y Kick, de acuerdo a Jen Allen (representante del actor): “No hay nada de cierto en todo esto. Ni siquiera sé si se conocen”, tal como se publicó en People, el pasado 27 de agosto.

Aunque la separación de Bennifer ha sido un duro golpe para sus fans, tanto Ben Affleck como Jennifer López han mantenido sus compromisos y carreras. Solo el tiempo dirá cómo afectará esta ruptura sus vidas profesionales y personales.