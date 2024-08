¿Falta de compromiso? Las causas del divorcio de Jennifer Lopez y Ben Affleck, y la promesa que él no cumplió

El 20 de agosto de 2022, Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaban en Georgia. Parecía una historia de amor digna de llevar a la pantalla grande. Sin embargo, dos años después, la cantante solicitaba su divorcio, en medio de especulaciones sobre la falta de compromiso del actor. Para sorprensa de nadie, detrás de las sonrisas y las alfombras rojas, la realidad de una relación puede ser muy diferente.

¿Por qué se separaron Jennifer Lopez y Ben Affleck? La última respuesta estará en el corazón de los involucrados, sin embargo, existen algunas pistas que apuntaban hacia una inminente separación. Si en el pasado la presión de los medios fue señalada como una de las principales causas de su ruptura, ahora, son otras las razones.

Desde sus ritmos y estilos de vida hasta su forma de comunicar aspectos de su relación, la pareja tenía diferentes perspectivas. Algo que se hizo notorio en el documental: The Greatest Love Story Never Told, en el que Jennifer fue insistente en hacer públicos aspectos privados de su historia como pareja.

En el documental, J.Lo muestra un regalo muy especial de Ben: “Este libro es un libro que Ben me regaló en nuestra primera Navidad juntos. Contiene todas las cartas y todos los correos que nos escribimos hace 20 años y hoy”. Algo que, por su reacción en cámara, no fue del total agrado del actor.

Lo cierto es que Ben prefería ser más cauteloso en revelar detalles personales: “Una de las lecciones más difíciles que he aprendido es que no es prudente compartir todo con el mundo. Hay algunas cosas que son privadas e íntimas y tienen significado en términos de su intimidad en virtud del hecho de que no se comparten con el resto del mundo”, dijo el actor a Wall Street Journal, en 2001.

Y ahora, ¿dónde está Ben Affleck?

Lejos de las alfombras rojas, en su día a día, las apariciones de la pareja iban mostrando, gradualmente, el deterioro en su relación. Aunque los dos actúan, sus apariciones públicas resultaban incómodas de ver, se notaban tensos.

En sus últimas apariciones como pareja, él no lucía feliz. GETTY IMAGES

La noticia del divorcio aún era reciente cuando las cámaras captaron a Affleck bajando de un jet privado, luciendo inexplicablemente alegre. Solo unas horas después de que López presentara la demanda, al actor se le vio sonriendo, acompañado de su exesposa, Jennifer Garner, y su hija.

Para darle contexto al momento, es importante conocer que durante los últimos días, Affleck y Garner ultimaron detalles de la mudanza de su hija mayor. Violet, de 18 años, está por comenzar sus estudios superiores en la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut.

Mietras que en la solicitud de divorcio de Jennifer, ella señala el 26 de abril como la fecha de su separación (¡hace cuaro meses!), el actor “no le ha dado ningunas señales de que quiere continuar con su matrimonio. Él no ha mostrado ningún compromiso ni interés de hacer funcionar su matrimonio. Ha llegado al punto que ella simplemente tiene que pensar en ella”, aseguro una fuente cercana a la cantante, citada por People.

La promesa que Ben no cumplió

Mucho antes de llegar a este punto, cuando los días felices los hacía pensar en panes en conjuntos, les devolvía la fe en el amor, Jennifer recibía su sexto anillo de compromiso, el segundo recibido de parte de Ben.

Si bien siempre guardó un recuerdo muy especial por el primero, el segundo incluía una leyenda muy especial y romántica... que ahora se ve incumplida.

Creado por los renombrados joyeros Ilan Portugali, Tamara Rahaminov y Nicol Goldfiner, el anillo de compromiso es una obra maestra. Tiene por piedra central un diamante verde esmeralda de 8,5 quilates, y está valorado en más de 5 millones de euros.

Cuando Jennifer Lopez visitó la CDMX para promocionar la película Atlas, aun portaba su anillo. Getty Images

Para Jen había un mensaje aún más valioso. Pues el actor y director pidió que se grabara en la banda de platino la leyenda: “Not going anywhere / no voy a ir a ninguna parte”.

Según como lo revelaría la propia JLo en una entrevista para un podacast, esa era la forma con la que el actor firmaba sus correos electrónicos: “Él siempre decía: ‘no te preocupes, no voy a ir a ningún lado'". así comentaba la cantante el proceso de reconciliación con Ben, entrevistada para Apple Music.

La historia de amor entre Jennifer Lopez y Ben Affleck ha llegado a su fin, al menos por ahora (nunca se sabe si la tercera es la vencida). Aunque la noticia de su separación ha generado gran impacto en los medios, tanto Jennifer como Ben seguirán adelante con sus vidas. Mientras la elección de Jennifer parace marcar un claro y sano cierre de ciclo, la actitud de Ben nos da nuevas pistas.