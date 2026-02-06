El silencio del rey Carlos tras ser cuestionado por el caso del príncipe Andrés

El 5 de febrero, el rey Carlos III realizó una visita a Deadham, Essex, acompañado de su esposa la reina Camilla, donde fue cuestionado por el escándalo protagonizado por su hermano, el ex príncipe Andrés, debido a sus vergonzosos vínculos con Jeffrey Epstein.

En medio de la multitud y la música festiva, un hombre comenzó a gritarle a los miembros de la realeza, generando un momento incómodo que rápidamente fue capturado y compartido en redes, donde se viralizó rápidamente.

El rey Carlos III cuestionado por el escándalo del príncipe Andrés

Los documentos que han sido desclasificados durante el fin de semana pasado sobre el caso Jeffrey Epstein, la Familia Real se encuentra de nuevo en el ojo del huracán, y es que aunque el rey Carlos III decidió quitarle los títulos reales y sus privilegios a su hermano Andrés, para muchos no es suficiente.

El rey Carlos III se ha convertido en el último miembro de la Familia Real en ser cuestionado, el hombre que le hizo pasar este incómodo momento no dejaba de gritar:

"¿Charles? ¿Charles?” preguntó, mientras sostenía un móvil. "¿Debería la policía investigar a Andrés?”

Mientras varios en la multitud intentaban callar al hombre, Carlos III prefirió no reaccionar a las preguntas, incluso no se sabe si alcanzó siquiera a escuchar los gritos.

El rey Carlos III cuestionado por el escándalo del príncipe Andrés Mark Cuthbert/UK Press via Getty Images

Miembros de la realeza que han sido cuestionados por el escándalo del príncipe Andrés

El día anterior, la reina Camilla también fue interrogada sobre Andrés, Cuando llegó para un compromiso previsto en la Christ Church Primary School de Londres el 4 de febrero, se escuchó a un reportero haciendo preguntas mientras la royal salía de su coche.

El reportero dijo: “Buenos días, Majestad, buenos días. ¿Ayudará la familia real en la investigación de Epstein? ¿Tiene un mensaje para las víctimas de Epstein, Majestad?”

La reina Camilla ignoró las preguntas al entrar en la escuela y estrechó la mano de un recepcionista.

Kate Middleton y el príncipe William también fueron cuestionados sobre Andrés durante su reciente visita conjunta a Escocia, mientras estrechaban la mano a los locales fuera de un pub en Fallin el 20 de enero, un espectador gritaba repetidamente: “¿Cuánto tiempo llevas sabiendo lo de Andrés y Epstein?”

Las imágenes del momento se compartieron en X by Republic, un grupo que pide la abolición de la monarquía en el Reino Unido.

Kate Middleton y el príncipe William viven incómodo momento en Escocia por el ex príncipe Andrés Chris Jackson/Getty Images

La respuesta del príncipe Eduardo a los cuestionamientos sobre Andrés

El hermano menor del rey, el príncipe Eduardo, se convirtió en el primer miembro de la familia real en dirigirse públicamente a la nueva evidencia de Epstein esta semana.

El duque de Edimburgo estaba siendo entrevistado por Eleni Giokos, de CNN, en la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái el 3 de febrero, cuando le preguntaron su opinión sobre los archivos Epstein y cómo la familia real estaba “afrontando” las nuevas revelaciones.

“Bueno, creo que es muy importante recordar siempre a las víctimas y quiénes son las víctimas en todo esto”. dijo Eduardo. “Muchas víctimas en esto”.