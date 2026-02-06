Suscríbete
Realeza

El silencio del rey Carlos tras ser cuestionado por el caso del príncipe Andrés

El rey Carlos III se convirtió en el último miembro de la familia real en ser públicamente cuestionado por el escándalo del ex príncipe Andrés.

Febrero 06, 2026 • 
Melisa Velázquez
El rey Carlos III será el encargado de mantener a su hermano Andrés Mountbatten Windsor

El rey Carlos III cuestionado por el escándalo del príncipe Andrés

Getty Images

El 5 de febrero, el rey Carlos III realizó una visita a Deadham, Essex, acompañado de su esposa la reina Camilla, donde fue cuestionado por el escándalo protagonizado por su hermano, el ex príncipe Andrés, debido a sus vergonzosos vínculos con Jeffrey Epstein.

En medio de la multitud y la música festiva, un hombre comenzó a gritarle a los miembros de la realeza, generando un momento incómodo que rápidamente fue capturado y compartido en redes, donde se viralizó rápidamente.

Te podría interesar: El rey Carlos III enfrenta una investigación por la residencia de Andrés Mountbatten-Windsor en Forest Lodge

También puedes leer:
príncipe Andrés y el rey Carlos III.jpg
Realeza
La abrupta decisión que tomaría el rey Carlos III luego de que el príncipe Andrés apareciera en la lista negra de Jeffrey Epstein
Enero 08, 2024
 · 
Emma Duarte
El palacio de Buckingham
Realeza
Por qué a los reyes de Inglaterra no les gusta vivir en el Palacio de Buckingham
Enero 06, 2024
 · 
Emma Duarte

El rey Carlos III cuestionado por el escándalo del príncipe Andrés

Los documentos que han sido desclasificados durante el fin de semana pasado sobre el caso Jeffrey Epstein, la Familia Real se encuentra de nuevo en el ojo del huracán, y es que aunque el rey Carlos III decidió quitarle los títulos reales y sus privilegios a su hermano Andrés, para muchos no es suficiente.

El rey Carlos III se ha convertido en el último miembro de la Familia Real en ser cuestionado, el hombre que le hizo pasar este incómodo momento no dejaba de gritar:

"¿Charles? ¿Charles?” preguntó, mientras sostenía un móvil. "¿Debería la policía investigar a Andrés?

Mientras varios en la multitud intentaban callar al hombre, Carlos III prefirió no reaccionar a las preguntas, incluso no se sabe si alcanzó siquiera a escuchar los gritos.

El rey Carlos III cuestionado por el escándalo del príncipe Andrés

El rey Carlos III cuestionado por el escándalo del príncipe Andrés

Mark Cuthbert/UK Press via Getty Images

Miembros de la realeza que han sido cuestionados por el escándalo del príncipe Andrés

El día anterior, la reina Camilla también fue interrogada sobre Andrés, Cuando llegó para un compromiso previsto en la Christ Church Primary School de Londres el 4 de febrero, se escuchó a un reportero haciendo preguntas mientras la royal salía de su coche.

El reportero dijo: “Buenos días, Majestad, buenos días. ¿Ayudará la familia real en la investigación de Epstein? ¿Tiene un mensaje para las víctimas de Epstein, Majestad?

La reina Camilla ignoró las preguntas al entrar en la escuela y estrechó la mano de un recepcionista.

Kate Middleton y el príncipe William también fueron cuestionados sobre Andrés durante su reciente visita conjunta a Escocia, mientras estrechaban la mano a los locales fuera de un pub en Fallin el 20 de enero, un espectador gritaba repetidamente: “¿Cuánto tiempo llevas sabiendo lo de Andrés y Epstein?

Las imágenes del momento se compartieron en X by Republic, un grupo que pide la abolición de la monarquía en el Reino Unido.

Kate Middleton y el príncipe William viven incómodo momento en Escocia por el ex príncipe Andrés

Kate Middleton y el príncipe William viven incómodo momento en Escocia por el ex príncipe Andrés

Chris Jackson/Getty Images

La respuesta del príncipe Eduardo a los cuestionamientos sobre Andrés

El hermano menor del rey, el príncipe Eduardo, se convirtió en el primer miembro de la familia real en dirigirse públicamente a la nueva evidencia de Epstein esta semana.

El duque de Edimburgo estaba siendo entrevistado por Eleni Giokos, de CNN, en la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái el 3 de febrero, cuando le preguntaron su opinión sobre los archivos Epstein y cómo la familia real estaba “afrontando” las nuevas revelaciones.

Bueno, creo que es muy importante recordar siempre a las víctimas y quiénes son las víctimas en todo esto”. dijo Eduardo. “Muchas víctimas en esto”.

Rey Carlos III príncipe Andrés
Melisa Velázquez
Relacionado
¿Cómo es el corte de pelo blunt bob y por qué rejuvenece?
Belleza
Blunt bob: el corte con capas invisibles que se adapta a todos los rostros y es ideal para verte joven y moderna a cualquier edad
Febrero 06, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Super Bowl LX Pregame & Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Press Conference
Bad Bunny en el Super Bowl 2026: ¿cuándo, dónde y a qué hora verlo?
Febrero 05, 2026
 · 
Karen Luna
Uñas francesas 5 propuestas en tendencia para llevar este manicure en San Valentín.png
Belleza
Uñas francesas: 5 propuestas en tendencia para llevar este manicure en San Valentín
Febrero 05, 2026
 · 
Lily Carmona
Año Nuevo Chino 5 rituales para purificar el hogar y activar la prosperidad en el Año del Caballo de Fuego.png
Horóscopos
Año Nuevo Chino: 5 rituales para purificar el hogar y activar la prosperidad en el Año del Caballo de Fuego
Febrero 05, 2026
 · 
Lily Carmona