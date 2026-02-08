Suscríbete
Entretenimiento

Super Bowl 2026: Jennifer Lopez muestra su apoyo a Bad Bunny con conmovedor mensaje

J.Lo dejó claro que el apoyo entre latinos sigue más fuerte que nunca al dedicarle un mensaje lleno de cariño y orgullo a Bad Bunny.

Febrero 08, 2026 • 
Karen Luna
Calibash Los Angeles 2018 - Backstage

LOS ANGELES, CA - JANUARY 20: Bad Bunny and Jennifer Lopez attend Calibash Los Angeles 2018 at Staples Center on January 20, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Christopher Polk/Getty Images for SBS)

Christopher Polk/Getty Images for SBS

El Super Bowl 2026 no solo fue uno de los eventos deportivos más vistos del año, también se convirtió en un momento clave para la cultura latina. Y es que, mientras Bad Bunny se preparaba para una de las noches más importantes de su carrera, Jennifer Lopez decidió alzar la voz (o mejor dicho, el corazón) para mostrarle su apoyo de una forma muy especial.

La cantante y actriz compartió un mensaje en Instagram que rápidamente se volvió viral y que muchos fans interpretaron como un gesto de sororidad, orgullo latino y cariño genuino hacia el artista puertorriqueño.

El mensaje de Jennifer Lopez que conmovió a Bad Bunny

Jennifer Lopez comentó en una publicación de Instagram dedicada a Bad Bunny con un texto directo, emotivo y lleno de fuerza. Sus palabras fueron claras y sin rodeos, dejando ver la admiración y el respaldo que siente por Benito:

“Mandándote todo el amor, la positividad y el abrazo más grande del mundo. ¡Todos estamos contigo esta noche! Sé que la vas a romper. Estoy aquí contigo de la misma manera que tú estuviste conmigo. ¡Tan orgullosa de ser boricua! Dale fuerte Benito. ¡Como solo tú puedes hacerlo! #LatinoGangGang”

El mensaje no tardó en generar miles de reacciones, likes y comentarios, tanto de fans como de figuras públicas que celebraron el gesto de J.Lo en un momento tan importante.

Orgullo boricua y unión latina en el Super Bowl 2026

Más allá del espectáculo deportivo, el Super Bowl 2026 fue un escenario simbólico para la representación latina. Jennifer Lopez dejó claro que el éxito de Bad Bunny no es solo individual, sino colectivo, y que cada paso que da en escenarios globales representa a toda una comunidad.

Otro punto que llamó la atención fue cuando J.Lo escribió: “Estoy aquí contigo de la misma manera que tú estuviste conmigo”, una frase que muchos interpretaron como un recordatorio de que el apoyo entre artistas latinos no es casual, sino construido con respeto y momentos compartidos a lo largo del tiempo.

Bad Bunny Super Bowl Jennifer Lopez Entérate Lo último
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
Kim Kardashian y Lewis Hamilton fueron captados juntos en una cita romántica
Entretenimiento
Super Bowl 2026: ¿Confirman su relación? Kim Kardashian y Lewis Hamilton aparecen juntos
Febrero 08, 2026
 · 
Karen Luna
Kate Middleton es elogiada por su talento y buen gusto en diseño de interiores
Realeza
Kate Middleton: la lección de estilo que la princesa aprendió en su gira por la India en 2016
Febrero 08, 2026
 · 
Lily Carmona
Nicole Kidman apuesta por las mechas grey blending, la tendencia rejuvenecedora del invierno.png
Belleza
Nicole Kidman dice ‘sí’ al rubio oscuro: 5 tintes de pelo rejuvenecedores que debes probar a los 50
Febrero 08, 2026
 · 
Lily Carmona
Cortes bob con capas que estilizan y rejuvenecen el rostro
Belleza
Los 5 cortes bob con capas que estilizan el rostro para un efecto antiedad sofisticado y natural
Febrero 08, 2026
 · 
Melisa Velázquez