Nicole Kidman dice ‘sí’ al rubio oscuro: 5 tintes de pelo rejuvenecedores que debes probar a los 50

Una vez más, Nicole Kidman volvió a marcar tendencia con su look, pues esta vez dejó por unos momentos atrás el rubio platinado ultraclaro por el que se había decantado en las últimas semanas para darle paso al uso de un rubio oscuro elegante y sumamente natural que ya nos ha inspirado para correr al salón de belleza a agendar una cita y probarlo en nuestra propia melena.

Como parte de los promocionales de su nueva serie “Margos Got Money Troubles”, la actriz se dejó ver con este cambio de imagen en su nuevo papel, demostrando que el rubio oscuro es una gran opción para apostar por un color que nos ayude a proyectar juventud a nuestras facciones.

Si estabas buscando el color de pelo ideal para ti, no solo consideres el rubio oscuro, sino también estos tintes de pelo rejuvenecedores que debes probar a los 50.

Rubio oscuro

Este tinte se ha convertido en la apuesta más reciente de Nicole Kidman para darle vida a su nuevo personaje. El rubio oscuro es un gran aliado rejuvenecedor, pues puede servir como color base para realizar otras técnicas de coloración en el pelo que aporten luminosidad, o llevarse de manera uniforme sobre la melena.

Castaño claro

Si estás buscando un tinte de pelo que se convierta en tu aliado rejuvenecedor, apuesta por un castaño con su tonalidad clara y reflejos, pues este color será ideal para aquellas que buscan iluminar el rostro y suavizar los rasgos faciales. Gracias a sus reflejos, también aporta dinamismo a la melena, lo que evita un color de pelo apagado y uniforme.

Rubio beige

Este color suele ser el aliado de aquellas que aman los tonos rubios extremos, pero que quieren recurrir a propuestas sin subtonalidades amarillas. Fuera de su papel en esta nueva serie, Nicole suele llevarlo como color base de su día a día, logrando una imagen rejuvenecedora y sumamente refinada. Este tinte puede acompañarse con otras técnicas de color y el resultado será un estilo sumamente sofisticado.

Castaño avellana

También existen opciones para aquellas que buscan un tinte de pelo que no requiera de tanto mantenimiento, y el castaño avellana es la opción perfecta para ello. Gracias a su color claro con subtonos grisáceos, este tinte puede ser un gran aliado al momento de disimular las canas, haciendo que se cubran por completo o se mezclen de forma armónica, logrando crear profundidad en el pelo sin recurrir a una apariencia de efecto plano y sin vida.

Rubio miel

Este color es la opción perfecta para aquellas que buscan un efecto rejuvenecedor inmediato, pues gracias a la calidez de su tono, el rubio miel es un gran aliado para generar luminosidad, no solo en la melena, sino también en nuestras facciones, logrando proyectar una imagen fresca, con un toque tostado, y muy juvenil.

Ya sea que apuestes por un rubio oscuro como el de Nicole Kidman o un tono más natural que no requiera de tanto mantenimiento, estos tintes de pelo rejuvenecedores que debes probar a los 50 se convertirán en tus grandes aliados para cambiar tu look Y obtener una imagen sumamente favorecedora.