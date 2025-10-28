¿La princesa Leonor está lista para casarse? Así reaccionó la casa real a la propuesta de matrimonio

La princesa Leonor de Borbón volvió a demostrar por qué se ha ganado el cariño y la admiración del público español. Durante su visita a Asturias con motivo de los Premios Princesa de Asturias 2025, la joven heredera protagonizó una escena que rápidamente se volvió viral: una curiosa “propuesta de matrimonio” en plena representación teatral. El gesto, aunque formaba parte de una obra, provocó una respuesta espontánea de la princesa y una divertida reacción de su padre, el rey Felipe VI, que revelaron el carácter cercano y natural de la familia real.

¿Cómo fue la “pedida de mano” de la princesa Leonor?

Todo ocurrió en la localidad de Valdesoto, durante una representación teatral al aire libre. Uno de los actores, un joven llamado Lucas, siguió el guion que incluía una pregunta dirigida directamente a la princesa Leonor: “¿Le gustaría ser esposa de un buen galán asturiano?”, mencionó.

Entre risas y aplausos del público, Leonor respondió con elegancia y humor, asegurando que “de momento no entra en sus planes casarse”. Su padre, el rey Felipe VI, no pudo evitar bromear, diciéndole en tono divertido que “tendrían que hablar después de eso”.

El joven actor explicaría, en una entrevista para el medio español “Espejo Público”, que la escena formó parte de un libreto y que la princesa se mostró amable y cercana, confesando que Leonor lo tomó de forma simpática y que, incluso la novia real del joven, no se molestó, pues sabía que todo era parte de la obra.

Leonor mostró una nueva faceta más segura

La anécdota llegó justo después de un momento clave para Leonor: su participación en la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias. Lugar donde, con un discurso fresco y juvenil, la heredera sorprendió por su aplomo y naturalidad, dejando ver cuánto ha madurado desde su debut en este acto institucional.

Durante su intervención, dedicó unas palabras a su hermana Sofía, destacando el vínculo y la complicidad que las une.

La imagen renovada de la familia real

La visita a Asturias volvió a proyectar la imagen de una familia real cercana y moderna. Los reyes Felipe IV y Letizia, junto a sus hijas, fueron vistos conversando con los habitantes del pueblo y participando en diversas actividades, lejos del protocolo rígido que solía caracterizar a la monarquía española. Para muchos, este episodio fue una muestra del carisma natural de la princesa Leonor y del acierto con que la casa real está gestionando su imagen en una etapa clave de su formación.

Aunque la propuesta de matrimonio fue solo parte de una obra teatral, la reacción de la princesa Leonor dejó claro que la heredera está viviendo su juventud con serenidad y sentido del humor. Con su madurez, simpatía y cada vez mayor confianza en actos públicos, la princesa se consolida como una figura preparada para asumir su papel en el futuro de la monarquía española.