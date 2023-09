La mala relación de los hijos de Lady Di a 26 años de su muerte: así se llevan William y Harry

Han pasado ya 26 años de la muerte de Lady Di, la cual impactó al mundo entero no solo por ser la persona más querida de la realeza, sino también porque dejaba huérfanos a sus hijos William y Harry, quienes actualmente no se llevan muy bien y parecen estár más alejados que nunca.

La relación entre ambos es bastante tensa desde que el Príncipe Harry y su esposa Meghan Markle decidieron separarse de la Familia Real en 2020. Pero ahora, a poco más de 3 años de este suceso, la situación no ha cambiado. Aunque, el libro del hijo menor de Diana de Gales indica que, en realidad, se llevan mal desde mucho tiempo antes.

¿Cómo se llevan William y Harry?

La tensión entre ellos comenzó a ser evidente para el ojo público, cuando el hijo menor de Carlos III anunciaba que se separaría de la realeza. Después Harry, en una entrevista con Oprah Winfrey en 2021, sugirió que él y su hermano, el príncipe William, se encontraban en diferentes caminos.

En el libro “Spare”, el príncipe Harry contó que tuvo un altercado físico con su hermano William Chris Ratcliffe/Bloomberg via Getty Images

Pero esto no terminaría ahí, ya que a principios de este año, el Duque de Sussex lanzó un libro con sus memorias, en donde revelaba varios detalles, como el altercado con su hermano mayor a raíz de unos comentarios que hizo el heredero al trono hacia Meghan, entre ellos que era “difícil”, “grosera” y “abrasiva”.

En el mismo libro relató que esto pasó en 2019 y que en ese entonces, el Príncipe William lo había agarrado por el cuello y tirado al suelo, lastimando su espalda, según narró.

“Aterricé en el plato del perro, que se partió debajo de mi espalda, los pedazos me cortaron. Me quedé allí por un momento, aturdido, luego me puse de pie y le dije que saliera”, de acuerdo con lo que escribió.

Harry y William honran a su madre Lady Di

Harry viajará a Reino Unido este mes de septiembre pero todo indica que no visitaría al príncipe William Yui Mok - WPA Pool/Getty Images

Luego de los reveladores sucesos que Harry contó en su libro publicado a principios de este año, ambos hermanos dejaron de lado sus diferencias por un momento para celebrar, de manera virtual, los Diana Awards.

Si bien no se reencontraron físicamente, tanto el príncipe William como su hermano menor grabaron (cada quien) un mensaje para honrar la memoria de su madre, la princesa Diana, y felicitar a los ganadores de este reconocimiento.

Por otra parte, cabe resaltar que Harry viajará en este mes de septiembre al Reino Unido para un compromiso con una fundación en la que colabora hace tiempo, sin embargo, no hay planes que indiquen que vaya a reencontrarse con William en el futuro.