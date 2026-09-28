¿Qué hará ahora Charles Spencer? El siguiente paso del hermano de Diana tras publicar sus memorias

Charles Spencer vuelve a estar en el centro de la conversación sobre la familia real británica. El hermano de Diana de Gales publicó el 22 de septiembre sus esperadas memorias, Swan Song: Diana, My Sister, casi tres décadas después de la muerte de la princesa.

El libro reúne los recuerdos de Spencer sobre su hermana, su infancia juntos, su matrimonio con el entonces príncipe Carlos y los acontecimientos posteriores a su fallecimiento en 1997. La publicación también ha provocado respuestas del Palacio de Buckingham y una disputa pública con Piers Morgan por una afirmación que Spencer reconoció posteriormente como incorrecta.

Pero, ¿qué hará ahora Charles Spencer después de poner por escrito su propia versión de la historia de Diana?

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Charles Spencer continuará hablando sobre Diana

Aunque el lanzamiento de Swan Song marca la culminación de un proyecto personal que Spencer llevaba años considerando, el interés alrededor de Diana no termina con la publicación.

El propio Spencer explicó antes del lanzamiento que había recibido durante años solicitudes para hablar sobre su hermana y que la cercanía del 30 aniversario de su muerte, que se cumplirá en 2027, fue uno de los motivos que finalmente lo llevaron a escribir el libro.

El autor ha presentado la obra como un relato desde su perspectiva como hermano y no como una biografía oficial de Diana. Penguin Random House señala que Spencer es historiador, autor, periodista y conferencista, además de haber publicado anteriormente varios libros de historia y memorias.

Charles Spencer presenta la portada de Swan Song, el libro en el que reconstruye la vida de su hermana, la princesa Diana, desde una perspectiva íntima y personal. El libro llegará a las librerías el 22 de septiembre de 2026. La foto fue tomada del instagram de Charles Spencer. Instagram @charles.earl.spencer

El documental sobre Diana en el que decidió no participar

Uno de los detalles que más atención ha generado después de la publicación de las memorias tiene que ver con otro posible proyecto sobre Diana.

Spencer reveló que rechazó participar en distintas propuestas de documentales relacionadas con su hermana. Su decisión fue escribir su propio relato en lugar de formar parte de producciones en las que, según explicó, no tendría control sobre la manera en que se contaría la historia.

La revelación cobró especial interés porque coincide con los reportes sobre un posible documental relacionado con el 30 aniversario de la muerte de Diana en 2027. Según informaciones publicadas en Reino Unido, el príncipe Harry habría contactado a personas cercanas a su madre para explorar su participación en un proyecto de este tipo. Spencer no ha confirmado públicamente que vaya a participar en ese proyecto. De hecho, los reportes sobre su negativa a aparecer en documentales forman parte precisamente de la historia que rodea el lanzamiento de su propio libro.

Sus memorias ya provocaron una respuesta del Palacio de Buckingham

Swan Song también ha generado una reacción poco habitual por parte del Palacio de Buckingham. Uno de los episodios más controvertidos del libro es el relato de Spencer sobre una conversación telefónica que, según su propia memoria, mantuvo con el entonces príncipe Carlos después de la muerte de Diana. Spencer afirma que discutieron sobre la participación de William y Harry en el cortejo fúnebre y atribuye a Carlos una frase sobre que Diana sería olvidada.

El Palacio respondió señalando que el dolor por una pérdida familiar puede afectar el juicio y la memoria. Spencer, por su parte, ha mantenido su versión de aquella conversación.

Es importante señalar que estos episodios corresponden al relato personal de Spencer y no deben presentarse como hechos independientes confirmados.

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¿Habrá otro libro de Charles Spencer?

Lo que está confirmado es que su trayectoria como escritor continuará. Antes de Swan Song, publicó libros de historia como Killers of the King y To Catch a King, además de sus memorias A Very Private School, y ha trabajado como periodista, columnista y conferencista.

Por eso, aunque Diana seguirá siendo inevitablemente parte de la conversación alrededor de su figura, no hay información confirmada que permita afirmar que su próximo proyecto editorial volverá a centrarse en ella.

Charles Spencer recordó un poco de lo que fue para él perder a Lady Di @charles.earl.spencer

2027 volverá a poner a Diana en el centro

El siguiente gran momento para Spencer llegará inevitablemente con el 30 aniversario de la muerte de Diana, el 31 de agosto de 2027.

La fecha ya está provocando nuevos proyectos, documentales y publicaciones relacionados con la princesa. En ese contexto, Swan Song llega más de un año antes del aniversario y coloca la versión de su hermano sobre Diana en el debate público. Por ahora, el siguiente paso confirmado de Charles Spencer es continuar con la promoción y presentación de Swan Song.