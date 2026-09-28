¡Bye al esmalte nude! 6 colores de uñas que mejor lucen según tu piel después de los 50

Hay temporadas en las que el esmalte nude parece ser la respuesta para todo: elegante, discreto y fácil de combinar. Pero después de los 50, también vale la pena abrir la paleta y experimentar con tonos que aporten dimensión al manicure y hagan que las manos se vean más luminosas. La clave no está en esconderlas, sino en encontrar colores que dialoguen con el tono y el subtono de la piel.

De hecho, los especialistas en color suelen recomendar mirar más allá de si la piel es clara, media u oscura y considerar también el subtono, que puede ser cálido, frío o neutro.

¿Cómo elegir el color de uñas según el tono de piel?

Antes de escoger un esmalte, observa tu piel con luz natural. Si predominan matices dorados o amarillos, probablemente tengas un subtono cálido; si notas una apariencia rosada o azulada, puede ser frío. Cuando ninguno domina claramente, suele considerarse neutro.

A partir de ahí, estos seis colores son una buena forma de salir del nude tradicional sin caer en tonos demasiado estridentes.

1. Rojo cereza: un clásico que ilumina

El rojo cereza funciona especialmente bien cuando se busca un manicure sofisticado pero con presencia. En pieles frías puede favorecer una versión ligeramente azulada, mientras que los subtonos cálidos pueden optar por rojos con un toque más cálido.

2. Rosa viejo: delicado, pero nada aburrido

El rosa viejo tiene ese equilibrio entre rosa y gris que lo hace mucho más interesante que un rosa pálido. Es una alternativa elegante para pieles claras y medias, especialmente cuando se busca color sin demasiado contraste.

3. Terracota: el toque cálido

Si tu piel tiene matices dorados, el terracota puede convertirse en uno de los tonos más favorecedores. Su mezcla de naranja, rojo y marrón aporta calidez y funciona particularmente bien en pieles medias, morenas y oliva.

4. Malva: el punto medio perfecto

Entre el rosa y el morado aparece el malva, un tono sofisticado que funciona especialmente bien en subtonos fríos o neutros. Además, tiene suficiente pigmento para que el manicure se note sin resultar demasiado intenso.

5. Borgoña: profundidad con elegancia

El borgoña sigue siendo una apuesta segura cuando llega el momento de llevar las uñas oscuras. En pieles medias, oliva y profundas crea un contraste especialmente bonito, mientras que en pieles claras puede convertirse en el protagonista del look.

6. Rojo ladrillo: el inesperado favorito

Más terroso que un rojo tradicional, el rojo ladrillo es una alternativa particularmente interesante para pieles cálidas y oliva. Tiene la intensidad de un rojo clásico, pero sus matices marrones lo hacen sentir más moderno y sofisticado.

Al final, después de los 50 no existen colores de uñas “prohibidos”. La diferencia está en cómo se adapta el tono al subtono de cada piel. Y si el nude ya te resulta demasiado predecible, esta temporada puede ser el momento perfecto para cambiarlo por un rojo cereza, un malva o incluso un terracota.

