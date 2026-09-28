¿Cara redonda, alargada o cuadrada? Así puedes personalizar las capas para favorecer tus facciones

El corte en capas sigue siendo una de las opciones más versátiles para transformar una cabellera sin tener que renunciar al largo. Sin embargo, no todas las capas producen el mismo efecto: la altura en la que comienzan, la cantidad de movimiento y el volumen pueden adaptarse a las proporciones del rostro.

La idea no es cambiar la forma de la cara, sino utilizar el cabello para crear equilibrio visual. Por eso, antes de pedirle a tu estilista un corte específico, vale la pena identificar qué tipo de rostro tienes y qué quieres conseguir con las capas. Las recomendaciones de estilistas coinciden en que la forma del rostro debe combinarse también con la textura, densidad y largo del cabello.

Si tienes el rostro redondo: apuesta por capas largas

Los rostros redondos suelen tener mejillas más llenas, una mandíbula suave y proporciones similares de ancho y largo.

En este caso, las capas largas pueden ayudar a crear líneas verticales que hagan que el rostro se perciba visualmente más alargado. Una opción es comenzar las capas por debajo del mentón, evitando concentrar demasiado volumen alrededor de los pómulos.

También puedes pedir capas frontales que enmarquen el rostro y caigan por debajo de la mandíbula. El objetivo es crear movimiento sin añadir volumen justo en la zona más ancha de la cara.

Gigi Hadid con un corte a capas en forma de corazón, una tendencia que aporta volumen natural, movimiento y un acabado ligero para el verano 2026. GETTY IMAGES

¿Cómo pedirlas en el salón?

Puedes decirle a tu estilista que quieres una melena con capas largas y movimiento alrededor del rostro, pero que las primeras capas comiencen por debajo de la mandíbula.

Si además quieres llevar fleco, una versión de cortina o lateral puede integrarse con las capas sin crear una línea horizontal demasiado marcada.

Si tienes el rostro cuadrado: capas suaves para equilibrar

La principal característica del rostro cuadrado es una mandíbula más definida y ángulos marcados.

Aquí las capas pueden utilizarse para aportar movimiento y suavizar visualmente las líneas rectas. En lugar de capas muy cortas y marcadas, funcionan mejor aquellas que caen alrededor del rostro con una transición suave.

Las ondas ligeras también pueden ayudar a conseguir este efecto, especialmente cuando comienzan a partir de los pómulos o la mandíbula.

Corte midi para cara redonda Getty Images

¿Cómo pedirlas en el salón?

Una buena referencia son las capas largas con face framing: mechones ligeramente más cortos alrededor del rostro que se integran progresivamente con el resto de la melena.

Si quieres un cambio más evidente, puedes combinar las capas con ondas suaves para conseguir una apariencia menos estructurada.

Si tienes el rostro alargado: necesitas volumen a los lados

En los rostros alargados, el objetivo puede ser equilibrar visualmente la longitud de la cara aportando mayor amplitud en los laterales.

Por eso, las capas demasiado largas y pegadas al rostro pueden no ser la única opción. Las capas que comienzan alrededor de la mandíbula o los pómulos pueden aportar movimiento en los costados y crear una sensación de mayor equilibrio.

Una cabello midi con ondas también puede funcionar especialmente bien porque añade volumen lateral sin llevar toda la atención hacia abajo.

Estos cortes de pelo serán tus aliados para lucir fresca en otoño. Getty Images

¿Cómo pedirlas en el salón?

Puedes solicitar capas medias que comiencen aproximadamente a la altura de los pómulos o la mandíbula, dependiendo del largo de tu cabello.

Un fleco de cortina también puede incorporarse para crear una línea visual que ayude a equilibrar la longitud del rostro.

Si tienes el rostro ovalado: puedes experimentar más

El rostro ovalado suele considerarse una de las formas más versátiles porque mantiene una proporción equilibrada.

En este caso, puedes jugar con capas largas, medias o incluso más cortas dependiendo del resultado que quieras conseguir. Unas capas largas aportarán movimiento sin modificar demasiado la proporción natural, mientras que unas capas más marcadas pueden crear un look más dinámico.

Aquí también es importante tomar en cuenta la textura del cabello. Unas capas que funcionan en una melena lisa pueden comportarse de manera completamente diferente en un cabello ondulado o rizado.

Corte midi para cara redonda Getty Images

Si tienes el rostro en forma de corazón: lleva el volumen hacia la mandíbula

El rostro corazón suele presentar una frente más amplia y un mentón más estrecho.

En este caso, las capas pueden ayudar a equilibrar las proporciones si concentran parte del movimiento en la zona inferior del rostro. Las capas que llegan cerca del mentón son una alternativa, especialmente si se combinan con ondas suaves.

Un fleco de cortina también puede funcionar para enmarcar la frente sin cubrirla por completo.

Angelina Jolie apuesta por el rubio boho. Getty Images

No solo importa la forma de tu rostro

Aunque la forma de la cara puede servir como punto de partida, no debería ser el único criterio para elegir un corte.

La textura, densidad, cantidad de cabello, patrón de crecimiento y tiempo que estás dispuesta a dedicar al peinado también pueden cambiar completamente el resultado. En cabellos rizados, por ejemplo, las capas deben adaptarse al comportamiento natural del rizo y a cómo se contrae al secarse.

Además, las recomendaciones sobre qué capas “favorecen” son guías generales, no reglas. Un buen corte debe adaptarse a las características individuales del cabello y a las preferencias de cada persona.

¿Cómo saber qué capas pedir?

Antes de sentarte en el salón, piensa primero en el efecto que quieres conseguir:



Rostro redondo: capas largas y movimiento vertical.

capas largas y movimiento vertical. Rostro cuadrado: capas suaves para acompañar la mandíbula.

capas suaves para acompañar la mandíbula. Rostro alargado: capas que aporten volumen lateral.

capas que aporten volumen lateral. Rostro ovalado: puedes experimentar con diferentes largos.

puedes experimentar con diferentes largos. Rostro corazón: movimiento alrededor de la mandíbula para equilibrar las proporciones.

La mejor referencia siempre será una fotografía del resultado que buscas, pero también conviene mostrarle a tu estilista cómo es tu cabello al natural. Así podrá adaptar la altura de las capas a tu textura y densidad.