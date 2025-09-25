¿Qué significa llevar el pelo largo a los 50 como la reina Letizia? Esto dicen los expertos

La reina Letizia es famosa por mantener su melena larga en su tono castaño natural, y aunque la esposa consorte de Felipe VI ha elegido cortes en tendencia para lucir un look más moderno y sofisticado, nunca ha optado por los cortes de pelo corto.

Pese a que muchas mujeres deciden recurrir a los cortes de pelo corto después de los 50 para rejuvenecer su imagen y lucir más juveniles, Doña Letizia, se ha negado a seguir esta tendencia que recomienda la diseñadora Carolina Herrera.

¿Por qué la reina Letizia prefiere el pelo largo?

De acuerdo con los expertos, llevar el pelo largo después de los 50, es más que una declaración de estilo, se trata de una poderosa actitud y un reflejo de la personalidad de cada mujer.

En los últimos años, la reina Letizia ha presumido de una melena larga, sedosa y con un hermoso brillo que resulta envidiable, incluso dejando ver de manera natural sus primeras canas.

La dermatóloga capilar, Virginia Velasco, ha confesado que la reina de España recurre a los tratamientos de barro para lograr una coloración natural y evitar los tintes que pueden dañar la salud de su melena.

Pero más allá de la belleza, los expertos aseguran que llevar el pelo largo no es solo dejar de lado los estereotipos, es una decisión que oculta un mensaje importante.

¿Por qué la reina Letizia prefiere el pelo largo? Carlos Alvarez/Getty Images

¿Qué significa llevar el pelo largo después de los 50?

De acuerdo con la psicóloga Beatriz Romero, llevar el pelo largo después de los 50, oculta un importante significado a nivel psicológico y socio cultural.

“Cuando una mujer madura decide dejarse el pelo largo, muchas veces no es una simple elección estética, sino un acto de autonomía y reafirmación personal. es una forma de decir: yo decido cómo me muestro al mundo”.

La psicóloga también menciona que es una forma de desafiar los roles impuestos por la sociedad, sobre cómo debe lucir una mujer en cada etapa de su vida.

“Este gesto puede ser parte de un proceso más amplio de empoderamiento, donde la mujer se reconecta con su identidad, su historia y su deseo de expresarse libremente”, indica la doctora Romero.

También aseguró que dejarse el pelo largo, después de esta edad, es un gesto de autoaceptación y una forma de decirle al mundo que somos libres de mostrar nuestra feminidad, sin importar el paso del tiempo.

“Es también una manera de visibilizar que la feminidad no tiene fecha de caducidad y que cada mujer tiene derecho a redefinir su imagen a cualquier edad”, agrega.

