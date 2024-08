La depresión es más que tristeza: mitos comunes detrás de este trastorno que no se cura “echándole ganas”

Aunque la depresión es una enfermedad recurrente, esto no significa que sea permanente.

Mito 3) Es un mal de mujeres:

Si bien es cierto que las mujeres son diagnosticadas con depresión con más frecuencia que los hombres, esto no significa que los hombres no puedan experimentar la enfermedad. Creer que la depresión es causada por una personalidad débil o falta de voluntad es uno de los mitos más dañinos y generalizados. La depresión es una enfermedad real que tiene su origen en factores biológicos y ambientales, no en la fuerza de carácter o género de la persona.