3 maneras de llevar zapatos planos con vestido o falda en esta temporada de otoño

Los zapatos planos se han convertido en uno de los calzados de moda para esta temporada de otoño, así que si no sabes cómo sumarte a esta tendencia del momento, no te preocupes que aquí te damos unos consejos para lograrlo y no morir en el intento.

Para ello, debes saber que existen diferentes colores y estilos de zapato plano, por lo que hay una infinidad de opciones que puedes elegir dependiendo de si usas falda o pantalón y en cada caso te diremos cómo combinarlos para que luzcas glamurosa.



Mocasines con jeans y blazer

Una excelente manera para estar adhoc con las tendencias del momento es usar los mocasiones con jeans y blazer, y que mejor si los pantalones son arriba del tobillo o cropped, ya que así lucirá mucho mejor este zapato, y al mismo tiempo, estilizará tus piernas.

Los mocasines con jeans y blazer son una excelente opción de outfit Pinterest

Existen diferentes estilos de mocasines, desde los que tienen la suela totalmente plana hasta los que llevan un poco de plataforma (sin tacón, obviamente). Aunque, por la temporada en la que estamos, te recomendamos que este calzado sea en colores como el marrón, negro y hasta el rojo. Sin embargo, puedes optar por otros tonos si tu outfit lo requiere.

Bailarinas con falda larga

Ahora que si lo tuyo son las faldas pero no sabes cómo usarlas con zapatos planos, no te preocupes que aquí te decimos qué estilo debes elegir para estar a la moda.

Los zapatos planos, como las bailarinas, combinan muy bien con faldas largas Pinterest

Por ello, una buena manera de combinar ambas es usando las faldas largas con bailarinas. Por ejemplo, para este caso, podemos sugerirte como opción comprar unas de estilo mary jane, para darle así un toque juvenil y romántico a tu look.

En cuanto al estilo de las faldas, pueden ser de denim o mezclilla blanco, hasta de estampado y con vuelo, o incluso una falda negra con abertura. La clave es que sea bastante larga. Aunque puedes optar también por una maxifalda en un color más llamativo.

Mocasines de plataforma con pantalón negro

Pero en caso de que ninguna de las otras dos opciones sean tu estilo y prefieras los atuendos más formales, entonces opta por usar pantalones negros con mocasines de plataforma.

Combina pantalones negros con mocasines con plataforma para un look más formal Pinterest

Solo asegúrate de que la plataforma de este calzado no tenga tacón alto. Por ejemplo, una sugerencia para armarte un outfit con zapatos de este tipo sería un pantalón de vestir en color negro, un blazer y blusa blanca.