Uñas color espresso: así puedes llevar la manicura en tendencia que popularizó Hailey Bieber

Si durante los últimos meses los tonos lechosos, las glazed nails y los acabados nude dominaron las redes sociales, ahora hay un nuevo color que promete convertirse en el favorito de quienes buscan un giro a su estilo y con ello llega el momento estelar de las uñas color espresso.

Aunque varias celebridades ya habían apostado por esta gama, fue Hailey Bieber quien terminó por popularizarla gracias a su capacidad para transformar las tendencias de belleza en auténticos fenómenos virales. El resultado es una manicura elegante, minimalista y versátil que combina con prácticamente cualquier look.

¿Por qué las uñas color espresso son la manicura de la temporada?

Inspiradas en el intenso tono del café espresso, estas uñas destacan por su acabado profundo y brillante. A diferencia del negro, el color espresso aporta calidez y dimensión, mientras que frente a los marrones claros ofrece un efecto mucho más fino y moderno.

Una de sus mayores ventajas es su versatilidad. Funciona tanto en uñas cortas como largas y luce igual de bien con acabados brillantes, efecto gel o incluso en versiones mate.

Otro punto a su favor es que armoniza con los colores que dominarán el armario durante el otoño, como el borgoña, el camel, el gris, el chocolate, el verde olivo y el negro, convirtiéndose en una apuesta fácil de combinar para cualquier ocasión.

Hailey Bieber presume unas elegantes uñas color espresso, una manicura en tonos café intensos que se perfila como una de las mayores tendencias de belleza para la transición del verano al otoño. GETTY IMAGES

Así puedes llevar las uñas color espresso al estilo de Hailey Bieber

Si quieres recrear esta tendencia, apuesta por una manicura de acabado impecable y líneas limpias. El color espresso luce especialmente elegante sobre uñas almendradas, ovaladas o cuadradas de longitud corta o media, ya que el protagonismo recae en la intensidad del tono.

También puedes darle un giro moderno incorporando pequeños detalles metálicos, una punta francesa en color café o un acabado ultrabrillante que resalte la profundidad del esmalte.

Como suele ocurrir con las tendencias que impulsa Hailey Bieber, la clave está en el equilibrio: una manicura discreta, pulida y atemporal que transmite lujo sin necesidad de recurrir a diseños recargados. Por eso, todo apunta a que las uñas color espresso se convertirán en una de las opciones más solicitadas durante los próximos meses y en la alternativa perfecta para quienes buscan despedir el verano con un look elegante y fácil de llevar.