Hailey Bieber redefine la elegancia con un vestido de encaje transparente

Si estás pensando en llevar transparencias esta temporada, este look es la prueba de que, con las piezas correctas, puedes lograr algo absolutamente memorable.

Febrero 12, 2026 • 
Karen Luna
Hailey Bieber

GETTY IMAGES

La moda en la alfombra roja siempre nos regala momentos memorables, pero esta vez Hailey Bieber se robó todas las miradas durante la premiere australiana de Wuthering Heights en el State Theatre de Sídney con un vestido de encaje totalmente transparente que fusionó elegancia, sensualidad y un toque de romanticismo gótico.

Un look etéreo con esencia moderna

Para su aparición en la alfombra roja, Hailey eligió un diseño en encaje negro transparente de Saint Laurent por Anthony Vaccarello, una pieza que jugó con siluetas inspiradas en la estética lingerie-as-outerwear (lencería como prenda exterior). El vestido de corte largo tenía mangas acampanadas suaves, una falda que fluía hasta tocar el suelo y detalles delicados que evocan una versión contemporánea del romance gótico —perfecta para el tono de la película.

Más allá de ser transparente, la clave de este look radicó en cómo Hailey trabajó la elegancia con sobriedad. Debajo del encaje, optó por un bodysuit o prendas íntimas negras que mantenían el balance entre sensualidad y estilo high fashion, evitando que la transparencia se convirtiera en provocación gratuita.

Belleza minimalista para un outfit protagonista

La modelo y empresaria mantuvo su peinado natural, con un long bob ligeramente ondulado y con un sutil centro, lo que aportó un aire fresco, relajado y moderno al conjunto. Su maquillaje fue tonos suaves, labios rosados, además de un enfoque en la piel luminosa, permitiendo que el vestido fuera verdaderamente el protagonista.

Este estilo de belleza “menos es más” no solo acompaña la tendencia actual del minimalismo chic, sino que también refuerza la elegancia del look sin recargarlo. Al dejar que el encaje y la silueta hablaran por sí mismos, Hailey mostró cómo una pieza audaz puede sentirse sofisticada sin perder sencillez.

La moda transparente como tendencia

Aunque el encaje transparente puede parecer arriesgado para una alfombra roja de alto perfil, la forma en que Hailey lo interpretó demostró que este tipo de tendencias pueden ser refinadas y elegantes cuando se combinan con buenos accesorios, peinado adecuado y una actitud segura.

Además, el contexto de Wuthering Heights, con su estética romántica y dramática inspirada en la novela de Emily Brontë, hizo que el vestido encaje no solo fuera una elección de moda, sino también un guiño temático a la esencia del filme.

El vestido de encaje transparente de Hailey Bieber en la premiere de Wuthering Heights nos dejó claro que este año las transparencias se llevarán a todas partes y eso ¡nos encanta!

