¿Cruz Beckham apoya a Brooklyn y Nicola Peltz? Las FOTOS que confirman su cercana relación

Cuando se trata de la familia Beckham hasta el más mínimo movimiento en redes sociales se convierte de forma automática en herramienta de análisis, especialmente ahora que la familia atraviesa una de sus polémicas más sorprendentes cortesía de Brooklyn Beckham quien aprovechó sus redes para hacer una serie de declaraciones contundentes entre las que destacó su postura de mantenerse alejado de sus padres y el “mal trato” dirigido a su esposa Nicola Peltz.

Sin embargo, su hermano, Cruz Beckham, ha hecho un nuevo movimiento que encendió de nuevo la especulación y el drama. El tercer hijo de Victoria y David Beckham también recurrió a sus redes sociales para compartir una tierna foto en compañía de su hermano.

¿Señal de posible acercamiento, estrategia, cercanía auténtica? Estas fueron las fotos que confirmarían su cercana relación.

Así fue la ruptura de Brooklyn con su familia

Haciendo un breve viaje al pasado, a tan solo unas semanas, bastará con recordar que Brooklyn hizo una serie de delicadas declaraciones expresando su incomodidad respecto a la dinámica así como la “narrativa publicitaria” que gira entorno a su familia, dejando claro que no tenía ningún tipo de interés en retomar lazos con sus padres hasta que ellos accedieran a hablar en privado sin hacer de este suceso algo mediático.

Antes de sus declaraciones, Brooklyn había tomado la decisión de eliminar de sus redes a los miembros de su familia y Cruz fue uno de los primeros en reaccionar saliendo a defender a Victoria y David públicamente. En aquel momento, el joven músico confirmó que su hermano mayor había estado bloqueando a todos en redes sociales.

Cruz Beckham comparte fotos de Brooklyn

Hoy, unas semana después de que la polémica ocupara los encabezados internacionales, Cruz vuelve a encender el drama sorprendiendo a sus seguidores al compartir un carrusel de fotos llenas de recuerdos y nostalgia de entre las que destacan dos en compañía de Brooklyn.

La foto que se robó la atención del mundo fue una en particular donde se puede ver a Brooklyn abrazando a Romeo y Cruz cuando todos eran niños. La imagen no solo fue emotiva por la dinámica que se aprecia entre los tres pequeños, sino que fue la primera foto y portada de la publicación, ¿coincidencia?

La siguiente fotografía muestra a los cuatro hijos de los Beckham compartiendo un momento como hermanos con trajes de apicultores. Si bien es cierto que el carrusel no fue acompañado por ningún tipo de descripción, llamó la atención la canción que eligió para acompañar la publicación, pues “The Rivers of Dreams” de Billy Joel es una pieza asociada a la búsqueda de paz interior, la introspección y el sentido de la vida que narra la historia de alguien que está perdido caminando en la oscuridad, fatigado emocionalmente y buscando la orilla del río para encontrar claridad.

¿Reconciliación o estrategia publicitaria?

Aunque el movimiento tomó a muchos por sorpresa e incluso en la propia sección de comentarios muchos fans han externado el deseo que Cruz “recupere” o se reconcilie con su hermano, llamó la atención un hecho en particular. Esta publicación sucede a días del lanzamiento de su nuevo sencillo “For Your Love”, por lo que también se interpretó como una estrategia de promoción para este proyecto.

Incluso la propia Victoria reaccionó al post colocando una serie de 4 corazones (algunas interpretaciones dicen que cada uno representa a sus hijos), desatando aún más las especulaciones sobre la verdadera intención de subir estas fotos.

¿Cruz Beckham apoya a Brooklyn y Nicola Peltz o todo es parte de una estrategia? La verdadera respuesta no la sabemos, sin embargo, lo que sí podemos imaginar es lo complicado que debe ser para ellos enfrentar un distanciamiento de esta magnitud, pues su vínculo hasta ahora había sido cercano.