Este es el rol dentro de la Familia Real que podrían tener los padres de Kate Middleton cuando sea reina

Aunque Kate Middleton no nació dentro del seno de la monarquía, está destinada a convertirse en reina consorte. Esto sucederá cuando el rey Carlos III muera o abdique, será entonces que la princesa de Gales comenzará a ser la máxima representante de la Corona inglesa, por lo que muchas personas se preguntan, qué pasará con la familia de Catalina, es decir ¿sus padres y hermanos recibirán algún título real cuando haya un cambio de régimen?

La respuesta a tales cuestionamientos es: no. Los padres de Kate, Carole y Michael Middleton, no recibirán ningún tipo de título, por lo cual no se tiene contemplado que asuman ningún tipo de rol dentro de la Familia Real. Lo mismo sucede con los hermanos de la princesa, Pippa y James Middleton.

Michael Middleton es el padre de la princesa de Gales Karwai Tang/WireImage

En cambio, se cree que los Middleton permanecerán al lado de Kate durante todo su reinado como hasta el momento lo han hecho, asistiendo eventos clave de la realeza y brindando apoyo en el ámbito privado, según la revista alemana Bunte.

La misma fuente precisa que es posible que Caroline Middleton, en su condición de plebeya, se convierta en la “compañera” de la futura reina, aunque cabe precisar que este rol es fundamentalmente diferente de un título real oficial y no implica una elevación permanente a la nobleza.

Carole Middleton podría ser la mano derecha de la princesa Kate cuando sea reina Getty Images

¿Por qué los padres de Kate Middleton no tendrán un título real cuando su hija sea reina?

Tal y como lo especifica la revista Bunte, los títulos reales y honoríficos se otorgan únicamente a quienes nacen en la Familia Real o contraen matrimonio con ella. Los ducados y otros títulos nobiliarios se heredan a través de la familia o son otorgados por el monarca reinante.

Como ejemplo claro de un caso similar al de Kate Middleton, podemos voltear a ver a la reina Camilla Parker, quien tampoco nació dentro de una Familia Real. Actualmente ni los hijos, ni los padres de la esposa de Carlos III tienen títulos ni funciones reales.

Tampoco la hermana de Camilla, Annabel Elliot, posee responsabilidades reales, ni siquiera por ser extremadamente cercana a Su Majestad.

Ni Carole ni James Middleton tendrán que ejercer funciones dentro de la Familia Real Getty Images

¿Quiénes son Michael y Carole Middleton, los padres de Kate Middleton?

Michael Francis Middleton es un empresario británico que nació en Leeds y estudió en la Universidad de Surrey. Años más tarde se incorporó a British Airways, donde trabajó como despachador de vuelos y conoció a la madre de Kate, Carole Goldsmith, quien estudió en el instituto Featherstone antes de trabajar como secretaria privada.

“Michael es un hombre de pocas palabras, pero se nota que adora a su familia”, señala Katie Nicholl en su libro “William y Harry”.

Vale la pena también mencionar que Michael Middleton proviene de una familia aristócrata, ya que su abuela era Olive Christiana Middleton, quien le dejó una gran herencia que más tarde invirtió en la lujosa educación de sus tres hijos.

Por su parte, Carole también tiene ciertas raíces aristócratas, ya que su tatarabuelo fue el aristócrata Sir Thomas Conyers, 9.º baronet.