5 tonos de uñas largas y uñas cortas que no estarán de moda todo el 2025

Si eres de las que disfruta experimentar con cada diseño de uñas para lucir los nail arts más innovadores de la temporada, seguramente sabes lo importante que es estar al día con las tendencias.

Sin embargo, así como llegan nuevas propuestas de colores y texturas que marcan el ritmo de la moda, es importante que tomes en cuenta los tonos que ya no serán protagonistas durante el 2025.

¿Cuáles son los tonos de uñas que ya no están en tendencia este 2025?

Durante el 2025, los tonos cálidos como los nude, beige o dorados, han sido los protagonistas de las tendencias; sin embargo, estos tonos que te presentamos a continuación, han dejado de ser tendencia y por lo tanto, debes dejar de usarlos de inmediato, para seguir a la moda.

Tonos neón sólidos

Durante varios años, estos tonos fueron una apuesta segura para los looks veraniegos; sin embargo, hoy en día se perciben como tonos poco sofisticados, que han sido sustituidos por colores más elegantes y minimalistas.

Rosa chicle

Este tono fue un clásico durante los años 2000, un tono vibrante y juvenil que ha dejado de ser popular, sobre todo en las uñas largas, porque las tendencia actuales giran en torno a tonos mucho más discretos como el baby pink o el nude rosado, que dan como resultados looks sofisticados.

Negro brillante

Por mucho tiempo, el total black fue uno de los estilos favoritos; sin embargo, las nuevas tendencias se inclinan hacia colores que den luminosidad y suavidad a las manos. El negro brillante, especialmente en uñas largas, puede proyectar una imagen demasiado rígida.

Si buscas un tono negro en tus uñas, elige entre los acabados mate, o combina con otros tonos para quitar rigidez.

Plateado metálico

Las uñas plateadas con acabados cromados fueron tendencia por algún tiempo, pero poco a poco han dejado de posicionarse entre las tendencias favoritas, para ser sustituidos por tonos perlados o nacarados, que son menos fríos.

Verde intenso

Este fue uno de los tonos más extravagantes que gobernó durante varias tendencias; sin embargo, poco a poco ha sido percibido como un tono poco versátil y difícil de combinar, por lo que ha sido sustituido por tonos más profundos como el oliva o el esmeralda que dejan un acabado más elegante.

Recuerda que cada año las tendencias se renuevan, y este 2025 ha estado gobernado por tonos atemporales y clásicos.

